Muitinė: pernai pastebėtas didelis cigarečių kontrabandos suaktyvėjimas

„Tokių įtemptų metų neprisimena net Lietuvos muitinės senbuviai. Nepaisant dėl pasaulinės pandemijos itin sudėtingomis tapusių darbo sąlygų, pareigūnai 2020-aisiais susidūrė ir su didžiuliu cigarečių kontrabandos srautų suaktyvėjimu“, – rašoma jo pranešime.

© MKT

Pasak Muitinės, per praėjusius metus sulaikytas didžiausias nelegalių rūkalų kiekis Lietuvos muitinės istorijoje – 16,6 mln. pakelių cigarečių. Jų vertė – beveik 60 mln. eurų. Tai dvigubai daugiau nei ankstesnis rekordas, pasiektas 2019-aisiais, kai sulaikyta 8,2 mln. cigarečių pakelių.

Muitininkai pastebėjo, jog cigarečių kontrabandos srautas buvo kone visiškai sustojęs po rugpjūčio pradžioje Baltarusijoje vykusių prezidento rinkimų. Tačiau to paties mėnesio pabaigoje vėl atsinaujino.

Pernai gerokai padaugėjo ir ikiteisminių tyrimų skaičius dėl tabako gaminių kontrabandos: muitinės kriminalistai jų pradėjo 95 (kai užpernai pradėti 68, o 2018 metais – 49).

Taip nuosekliai didėja ir baltarusiškų rūkalų kiekis bendrame kontrabandos sraute. Pernai jau beveik visos (93 proc.) sulaikytos nelegalios cigaretės buvo gamintos Baltarusijoje. Tuo tarpu 2019 m. baltarusiški rūkalai sudarė 85 proc. (2018 m. buvo 61 proc.).

© MKT

Nuo 2020 m. gegužės ES įsigaliojęs draudimas prekiauti mėtinėmis cigaretėmis paveikė cigarečių kontrabandos srautus. Tarp muitininkų sulaikytų nelegalių rūkalų padidėjo mėtinių cigarečių kiekis: jei 2019 m. tokios sudarė 3 proc. visų cigarečių, tai 2020 m. – jau 9 proc.

Kaitinamojo tabako kontrabanda išliko nežymi – nei 2019, nei 2020 m. ji nesudarė nė 1 proc. bendro sulaikytų tabako gaminių kiekio. Vis dėlto ir šių tabako gaminių nelegalus srautas turi tendenciją didėti.

Be to, pasak muitininkų, per keletą metų iš esmės pasikeitė kontrabandos keliai: 2018 metais 34 proc. rūkalų buvo sulaikoma šalies viduje, tuo tarpu 2019 ir 2020 metais daugiau kaip pusė kontrabandininkų įkliuvo pasienyje su Baltarusija.

„2020-aisiais tik dar labiau išryškėjo ir kita pastarųjų metų tendencija: vienu metu gabenamos kontrabandos krovinių stambėjimas. Nelegalūs rūkalai pernai dažniausiai gabenti kroviniais vilkikais ar geležinkelio transportu (taip pat ir dėl pandemijos ar karantino apribojimų kelionėms lengvaisiais automobiliais). Tad muitinės kriminalistams vienos operacijos metu neretai įkliūdavo ypač dideli kiekiai cigarečių“, – teigiama Muitinės departamento pranešime.

© MKT

Kontrabandininkai pernai naudojo įvairią nelegalių krovinių gabenimo taktiką: kartais cigaretės vežtos jų visiškai nemaskuojant, kartais slėptos sudėtingose slėptuvėse, panaudojant transporto priemonių konstrukcijas, pavyzdžiui, pneumatinių vilkiko stabdžių sistemos oro talpas arba slepiant gabenamose butaforinėse prekėse.

Pernai pareigūnai cigarečių kontrabandą aptiko užbetonuotą geležinkelių gabentuose pamatiniuose blokuose, statybiniuose cementiniuose blokeliuose ar įvairiausiose medienos (malkų, lentų, medžio drožlių plokščių, stalviršių) kroviniuose. Taip pat – skystose trąšose ar augalinio aliejaus cisternoje, aliuminio folijos ritiniuose ar aliuminio oksido miltelių statinėse, anglies filtrų krovinyje arba maišuose su medžio anglimi, gipso lakštų, metalinių sijų, porolono, stiklo vatos, plastikinių vamzdžių, baldų, durpių ir kt. kroviniuose.

Muitinės kriminalinės tarnybos analitikai prognozuoja, jog, įvertinus cigarečių gamybos mastus Baltarusijoje, kontrabandos srautų intensyvumas nemažės ir šiemet. Aktualia padidinto muitinės pareigūnų dėmesio reikalaujančia zona išliks ir geležinkelio transportas, kuriuo ir šiemet aktyviai gabenti dideli, ypač sudėtingai užmaskuotos cigarečių kontrabandos kiekiai.