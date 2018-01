V. K. stojo prieš teismą dėl to, kad 2016 m. spalį namo, esančio Kauno rajone, virtuvėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto dėl asmeninių nesutarimų su nukentėjusiąja metu ne mažiau kaip aštuoniais smūgiais žarstekliu į galvą nužudė nukentėjusiąją ir, siekdamas nuslėpti padarytą nusikaltimą, tyčia padegė gyvenamąjį namą.

Nors kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę tai pripažino, tai neigė ir keitė parodymus, teisme jis visgi prisipažino nukentėjusiąją, pas kurią gyveno, nužudęs, o name sukėlęs gaisrą. Jo kaltę pagrindė ir byloje esantys faktiniai duomenys.

Teismas nustatė, kad įvykio dieną tarp V. K. ir nukentėjusiosios kilo konfliktas dėl to, jog ši V. K. vijo iš namų. Kilus konfliktui moteris be priežasties jam sudavė metaliniu žarstekliu į galvą ir praskėlė antakį, tad jis supyko ir žarstekliu keletą kartų smogė jai į galvą. Moteriai nuo smūgių nukritus ir nebejudant, kaltinamasis suprato, kad galėjo ją nužudyti, ir dėl to labai išsigando.

Vyras, norėdamas nuslėpti šį nusikaltimą, nutarė imituoti gaisrą, todėl padegė skudurą, numetęs jį ant pečiaus, o ant viršaus padėjo poroloninį čiužinį, tikėdamasis, kad čiužinys užsidegs, o nuo jo – ir visas namas su nužudyta moterimi, taip bus sunaikinti visi įkalčiai ir niekas negalės nustatyti, dėl ko ji mirė.

Įvertinęs visas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad V. K. veiksmai buvo tyčiniai, jis suprato, kad savo veika kelia pavojų kito žmogaus gyvybei, numatė, kad gali įvykti žmogaus mirtis, ir nors nenorėjo atimti gyvybės, visgi sąmoningai leido tokiems padariniams kilti.

Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikaltimus jis padarė apsvaigęs nuo alkoholio, lengvinančiomis atsakomybę aplinkybėmis pripažinta tai, kad V. K. kaltu prisipažino, nuoširdžiai gailėjosi, atsiprašė nukentėjusiųjų, be to, nusikalstamos veikos padarymui įtakos turėjo ir provokuojantis nukentėjusiosios elgesys.

Pripažinęs V. K. kaltu, teismas jam skyrė subendrintą bausmę – laisvės atėmimą dešimčiai metų. Nuosprendžiu priteista ir atlyginti žalą dviem nukentėjusiesiems: 4200 bei 2765 eurų turtinės ir po 30 000 eurų neturtinės žalos.