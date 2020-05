Miško paklotę niokojęs motociklininkas bandė sprukti nuo pareigūnų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Mobilios kuopos pareigūnai kartu su Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio pareigūnais organizavo priemonę kovai su motociklų ir keturračių vairuotojais, žalojančiais gamtą ‒ niokojančiais miško kelius, paklotę.

Reido metu vienas motociklo vairuotojas, besivažinėjantis miško keliukais, netikėtai pamatęs pareigūnus, bandė sprukti, tačiau nesėkmingai ‒ buvo sulaikytas. Netrukus paaiškėjo, kad motociklą vairavo ir miško paklotę niokojo vyras (gimęs 1983 m.). Pareigūnai nustatė ir daugiau pažeidimų ‒ vairuotojas neturėjo reikiamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo, kad galėtų vairuoti motociklą, nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, laiku nesustabdė transporto priemonės ir bandė pasišalinti. Be to, motociklas neregistruotas nustatyta tvarka, neapdraustas privalomuoju transporto priemonės savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, be galiojančios techninės apžiūros.

Pradėta administracinė teisena dėl transporto priemonės vairavimo neturint teisės vairuoti (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 424 str. 2 d.), transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimo (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 415 str. 1 d., 2 d.).

Vyrui teks atsakyti ne tik už šiuos pažeidimus, bet ir už padarytą žalą aplinkai.