Mirė legendinis kontrabandininkas Vilius Karalius

Be to, siekdama išvengti nusikalstamo susivienijimo veiklos išaiškinimo ši grupuotė per tarpininkus rinko duomenis apie VSD pareigūnų atliekamą operatyvinį grupuotės veiklos tyrimą ir ne kartą pateikė tyrėjams klaidinančias tyrimo versijas pagrindžiančius dokumentus.