Metų seklys: žmona drabužius pirkdavo Monake, vyro seifas banke prikimštas pinigų ir aukso

Į Ekonominės policijos akiratį įmonės dažnai patenka iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) gavus įtartinų bendrovių sąrašus. Į tokius sąrašus patenka įmonės, kurių apyvarta didžiulė, o pelnas labai mažas. Tai kelia įtarimų, kad slepiamos pajamos. Šitaip buvo susidomėta ir Lentvaryje įsikūrusia mėsos išpjaustymo ir apdorojimo bendrove „X“ (kol tyrimas nebaigtas, pareigūnai neviešina tikrojo įmonės pavadinimo), priklausančia vilniečių sutuoktinių porai. Bendrovės, kurioje dirba 27 žmonės, metinė apyvarta apie 7 milijonus eurų, o deklaruojamas pelnas tik keliasdešimt tūkstančių.

Tyrimo metu nustatyta, kad bendrovė turi nešvarių verslo reikalų su 21 mažmeninės prekybos įmone. Vilniečių bendrovė, didžiuliais kiekiais perkanti kiaulieną (kiaulių puses) Lenkijoje (dalis mėsos su dokumentais, dalis be jų), skerdieną Lentvaryje išpjausto, apdoroja ir didmena parduoda įvairioms mažmeninėms įmonėms. ENTV užfiksavo, kad 21 bendrovė dalį mėsos perka be dokumentų, pinigai nepajamuojami, tokiu būdu slepiami mokesčiai. Tyrimo duomenimis, UAB „X“ per metus realizuodavo neapskaitytos mėsos daugiau nei už milijoną eurų.

Apgaudinėjo didžiulį prekybos tinklą

Slapto tyrimo metu užfiksuota, kaip įmonės šeimininkai susitikimų metu moko savo klientus mažmenininkus kalbėti telefonu – sutariama dėl kodinių žodžių, kuriuos naudodami klientai paskui telefonu užsakinėdami mėsą pasako, kiek jiems reikia kiaulienos su dokumentais ir kiek be jų.

Buvo klastojama ir mėsos kilmės šalis. Kadangi Lietuvoje populiaresnė lietuviška produkcija, būdavo keičiami spaudai ant skerdienos – lenkiški panaikinami ir uždedami lietuviški (spaudai patvirtina, kad mėsa patikrinta ir nurodo kilmės šalį).

Beje, pareigūnų žiniomis, UAB „X“ šešėline veikla užsiiminėjo Kauno ir Alytaus apskrityse, o Vilniuje mėsą pardavinėjo „švariai“, t. y. su dokumentais, mokant visus mokesčius. Tačiau nors sandoriuose su sostinės prekybininkais mokesčių neslėpė, be apgaulės ir čia neapsieidavo.

Lentvario įmonė laimėjo konkursą tiekti kiaulieną vienam iš didžiausių Lietuvoje veikiančių prekybos tinklų parduotuvėms Vilniuje. Lenkišką mėsą tinklui tiekė kaip lietuvišką, o parduotuvės reklamuodavosi, kad prekiauja lietuviška kiauliena. Pareigūnai papasakojo, kaip sykį Lentvaryje darbininkai per neapsižiūrėjimą ant keleto skerdienų paliko lenkiškus spaudus ir tos kiaulių pusės buvo atvežtos į prekybos tinklą. Po to UAB „X“ savininkei skambino prekybos tinklo darbuotojas, kuris buvo „jų žmogus“. Sakė, kad „prisižaisim šitaip, gerai, kad aš priiminėjau“ ir t.t.

96 kratas darė pusantro šimto pareigūnų

Balandžio 15 d. buvo surengta sukauptos informacijos realizacija – ankstų rytą prasidėjo didžiulė policijos operacija.

Kaip pasakojo Vilniaus apskrities ENTV skyriaus viršininkas Vinantas Plukas, masinėse kratose trijose apskrityse turėjo dalyvauti daugybė policininkų ir VMI darbuotojų, todėl, saugantis galimo informacijos nutekėjimo, beveik visi operacijos dalyviai iki paskutinio momento nežinojo, ką ir kur teks daryti. Visiems tiesiog buvo liepta 6 val. ryto atvykti į Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskričių vyriausiuosius komisariatus. Iš policininkų ir mokesčių inspektorių buvo sudarytos grupės, kiekviena gavo po užklijuotą voką su užduotimis. 8 val. prasidėjo kratos ir sulaikymai.

„Per pirmą valandą siekėme užgriebti kuo daugiau, kad nespėtų sunaikinti dokumentų, kai pasklis žinia apie kratas“, – sakė V. Plukas.

Operacijoje dalyvavo 125 policijos pareigūnai ir 30 VMI darbuotojų. Atliktos 96 kratos mėsos gaminių gamybos cechuose, turgavietėse, parduotuvėse, kitose prekybos vietose, įtariamųjų namuose. Apklausta 10 specialiųjų ir 24 paprasti liudytojai, sulaikyti 33 įtariamieji, septyni iš jų uždaryti į areštinę. Visi uždarytieji – iš UAB „X“: vadovai (jie ir savininkai), buhalteriai, vadybininkai.

Kratų metu paimti buhalteriniai dokumentai, kompiuterinės laikmenos, „juodoji buhalterija" ir kt.

Tyrimui vadovaujanti Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorė Rasa Bekišienė sako, kad dalis įtariamųjų labai noriai bendradarbiauja, todėl įtariamųjų dar padaugės. Visi drausmingai laikosi kardomųjų priemonių. „O kriminalinės žvalgybos pareigūnai padarė labai didelį darbą. Vyrai tikrai šaunuoliai“, – DELFI sakė prokurorė R. Bekišienė.

Beje, darant kratą Kauno urmo bazėje pas vieną nelegalios kiaulienos prekeivį aptikta ir baltarusiškos degtinės be banderolių. Vyras ja prekiavo „iš po prekystalio“. Jo namuose rasta dar apie 130 litrų tokios degtinės. Iš viso 246 litrai.

Kratų metu rasta ir paimta 213 tūkst. eurų galimai neapskaitytų grynųjų pinigų. Daugiau nei pusė šios sumos – 134 tūkst. eurų – rasta UAB „X“ savininko individualiame seife banke. Jame buvo ne tik pinigai, bet ir aukso luiteliai.

Pareigūnų paskaičiavimu, įtariamieji nuslėpdavo ne mažiau nei 200 tūkst. eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių per metus. Įmonė veikia jau daugybę metų, manoma, kad žala valstybei per visą bendrovės veikimo laiką gali būti skaičiuojama milijonais eurų. Neapskaitytos produkcijos ir nesumokėtų mokesčių mastas bus tikslinamas atlikus ikiteisminį tyrimą bei gavus VMI specialistų išvadas.

Įmonių vadovai įtariami apgaulingu apskaitos tvarkymu, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną pateikimu, dokumentų klastojimu. Įtarimai pareikšti 34 asmenims, organizavusiems nelegalų verslą ir talkinusiems plataus masto nusikalstamoje veikoje.

Drabužius perka Monake, vakarieniauja „Kempinski“

Pagrindiniai įtariamieji – UAB „X“ savininkai (direktorius su žmona) – labai ilgai į savo namus Žvėryne neįsileido pareigūnų, atvykusių daryti kratos. Jau buvo ketinama kviestis ugniagesius, kad išlaužtų duris, bet tada šeimininkai jas pagaliau atidarė. Pasiteisino, kad naktį linksminosi restorane, todėl labai kietai miegojo.

Pareigūnų duomenimis, sutuoktiniai mėgsta prašmatniai pasilinksminti ir pailsėti: puotos ir vakarienės itin prabangiame viešbutyje „Grand Hotel Kempinski Vilnius“, kelionės į egzotiškus kraštus, įmonės savininkė mėgsta savaitgaliais su draugėmis nuskristi į Monaką pirkti naujų drabužių ir t.t. Sutuoktiniai Vilniuje turi įvairaus nekilnojamo turto.

Pasak bylą tiriančių pareigūnų, nors įmonės direktorius yra vyras, iš tikrųjų viskam vadovavo jo žmona. Beje, maždaug trečdalis bendrovės priklauso akcininkams iš Ukrainos, bet jie į valdymą nesikiša, tik gauna pelną. Užfiksuotas jų apsilankymas Vilniuje, tada jiems buvo perduota pelno dalis – 100 tūkst. eurų grynais.

Tyrimo metu bus aiškinamasi ar sutuoktinių turtas atitinka jų oficialias pajamas. Jei neatitiks, jiems gali būti pareikštas įtarimas dar ir neteisėtu praturtėjimu (tokiu atveju grės turto konfiskavimas).

