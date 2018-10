2017 m. liepos mėnesį Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus (ONTS) pareigūnai gavo patikimos informacijos apie R. K. (gim. 1975 m.) nusikalstamą veiklą – cigarečių kontrabandos organizavimą.

Užkietėjęs kontrabandininkas

Šis asmuo jau seniai buvo žinomas ne tik įvairioms Lietuvos teisėsaugos institucijoms (policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai), bet ir užsienio spec. tarnyboms dėl savo nusikalstamos veiklos, ypač - dėl neteisėtos akcizinių prekių apyvartos ir jų kontrabandos. R. K. nusikalstami ryšiai apėmė daugelį kaimyninių valstybių.

Alytaus ONTS nedelsiant buvo pradėtas šios informacijos tikrinimas. Jau pirminio patikrinimo metu buvo gauta duomenų, kurie leido pagrįstai manyti, kad R. K. artimiausiu metu organizuos didelio masto cigarečių kontrabandą iš Baltarusijos į Lenkiją, o krovinys bus perkraunamas Lietuvos teritorijoje.

2017 m. rugpjūčio pradžioje Alytaus ONTS buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, atliekamos plataus masto intensyvios procesinės prievartos priemonės. Pasalose pareigūnams be pertraukos teko laukti ne vieną parą, nes keitėsi informacija apie gabenimo maršrutus, cigarečių perkrovimo vietą. Teko žaibiškai reaguoti į nuolat besikeičiančią situaciją. Alytaus ONTS ir jiems talkinusių kitų padalinių pareigūnų veiksmus labai apsunkino tai, jog asmenys veikė itin konspiratyviai, be to, vykdė aktyvią kontržvalgybą.

Pirmas smūgis

Įvertinus gaunamus duomenis ir susidarius tinkamoms aplinkybėms, nuspręsta informaciją realizuoti. 2017 m. rugpjūčio pradžioje Lazdijų rajone, kelyje Lazdijai–Krosna, buvo sustabdytas vilkikas „Volvo FH 12“ su puspriekabe (abi transporto priemonės registruotos Lenkijos Respublikoje), vairuojamas J. N. (gim. 1964 m.). Tikrinant nustatyta, kad pagal neegzistuojančios Baltarusijos įmonės dokumentus jis gabeno medienos plokščių krovinį taip pat realiai neegzistuojančiai įmonei Lenkijoje.

Profesionaliai įrengtose slėptuvėse buvo rasta 246 910 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurių bendra vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius yra 733 323 eurai.

Išoriškai apžiūrint šį plokščių krovinį, jis nesiskyrė nuo normalaus, viršutinis pakas buvo pilnas, be jokių ertmių. Be to, nusikaltėliai, siekdami išlaikyti reikiamą krovinio svorį dėl plokštėse paslėptų cigarečių ir mažindami riziką įkliūti pasienyje (sveriant automobilį su kroviniu), dėl svorio į puspriekabę buvo pakrovę keletą papildomų pakų. Atidžiai apžiūrint krovinį rasta požymių, kad šios slėptuvės, pagamintos iš medienos plokščių, kontrabandos gabenimui buvo naudojamos jau ne vieną kartą.

Pažymėtina, kad kontrabandinių cigarečių perkrovimas iš krovininio automobilio, įvežusio jas į Lietuvą iš Baltarusijos per Medininkų pasienio postą, į kitą krovininį automobilį, kuris turėjo jas išgabenti į Lenkiją, vyko Lazdijų mieste registruotos ir čia veikiančios įmonės teritorijoje. Be kitų oficialių veiklų, kuriomis užsiima ši įmonė, ji taip pat teikia ir muitinės tarpininko paslaugas.

Nustatyta, kad perkraunant krovinį (oficiali priežastis – automobilio gedimas), dalyvavo ir šios įmonės darbuotojai bei pats vadovas, kurie neigė ką nors žinoję apie perkraunamo krovinio tikrąjį turinį. Įmonės stebėjimą ir reikiamo vilkiko „išskaičiavimą“ labai apsunkino geografiškai nepalanki jos vieta - šalia judraus kelio, aplink atvira vietovė, o įmonės teritorija uždara. Be to, klaidino nuolatinis įvairių kitų krovininių bei lengvųjų automobilių judėjimas į ir iš įmonės teritorijos.

Tyrimo metu asmenims buvo įteikti pranešimai apie įtarimus, dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Kuo mažesnis miestelis, tuo sunkiau sekti

Lygiagrečiai buvo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos. Šio tyrimo metu taip pat buvo atliekamos plataus masto procesinės prievartos priemonės, nuolat dokumentuojami R. K. nurodymai dėl nusikalstamos veiklos.

Kruopščiai suplanuotų ir tiksliai atliktų intensyvių veiksmų visuma leido surinkti ir tinkamai procesiškai įforminti R. K. vykdytą cigarečių kontrabandos organizavimą. Atlikus plačią ir išsamią gaunamos informacijos analizę buvo „išskaičiuotos“ konspiracinės transporto priemonės, registruotos pašalinių asmenų vardu. Buvo patvirtinta pirminė informacija, jog tai vilkikas „Scania“ su puspriekabe „Wielton“ (abi registruotos Lenkijos Respublikoje).

Minėtų veiksmų atlikimas buvo ypatingai sudėtingas, nes kontrabandos organizatorius gyveno mažame Lazdijų mieste, kur puikiai pažįsta vietos gyventojus, žino naudojamus automobilius, vietovę... Jis vykdė aktyvią kontržvalgybą, nuolat tikrindavo ar jo neseka: keitė važiavimo kryptis, važiuodavo akivaizdžiai pažeisdamas kelių eismo taisykles, netgi važiavo per parko teritoriją.

Todėl šių svarbių veiksmų atlikimui buvo pasitelktos net kelių apskričių pajėgos. Alytaus ONTS kartu su kitais pareigūnais organizavo pasalą Lietuvos ir Latvijos pasienyje, netoli Saločių pasienio posto. Postas ir jo prieigos buvo nuolat stebimos. Taip pat buvo aktyviai naudojamasi įvairioms šalies institucijoms priklausančių techninių priemonių infrastruktūra, išnaudojant jų techninį ir programinį funkcionalumą.

Antras smūgis dar skaudesnis

Pareigūnų atkaklumas davė puikių rezultatų - 2017 m. lapkričio pradžioje minėtas vilkikas „Scania“ su puspriekabe buvo sulaikytas Alytaus ONTS ir jiems talkinusių pareigūnų Panevėžio apskrityje, netrukus po to, kai įvažiavo iš Latvijos. Kratos metu nustatyta, kad puspriekabėje buvo neteisėtai gabenama 450 000 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos banderolėmis. Bendra paimtų cigarečių vertė (įskaitant mokesčius) 1 360 107 eurai. Automobilį vairavo Lenkijos pilietis, kuris neigė savo kaltę.

Konspiracijos sumetimais kontrabandos organizatorius R. K. ir toliau buvo neliečiamas, tačiau aktyvūs veiksmai jo atžvilgiu buvo tęsiami. Netrukus buvo gauta duomenų, kad šis asmuo pritrūko apyvartinių lėšų, todėl nusprendė parduoti komercinės paskirties pastatus Kaune, kuriuos buvo užregistravęs trečiųjų asmenų vardu.

2017 m. gruodžio pradžioje, Kaune, po abejotino pastatų pirkimo-pardavimo sandorio, buvo sulaikytas itin didelės cigarečių kontrabandos organizatorius R. K., kuris su savimi turėjo daugiau nei 230 000 eurų grynaisiais. Alytaus ONTS pareigūnams atlikus kruopštų papildomą tyrimą dėl rastų grynųjų pinigų ir bendradarbiaujant su Valstybine mokesčių inspekcija, R. K. buvo priskaičiuota 36 000 eurų nesumokėtų mokesčių, kuriuos jis jau sumokėjo.

Sulaikius R. K., buvo kreiptasi į teismą dėl jo suėmimo. Teismas prokuroro prašymą patenkino ir skyrė tris mėnesius suėmimo. Ši kardomoji priemonė buvo ne kartą pratęsta (iki 2018 m. birželio), o vėliau pakeista į švelnesnę - intensyvią priežiūrą.

Šiuos tyrimus kuruojančio prokuroro sprendimu abu ikiteisminiai tyrimai buvo sujungti, inkriminuojant padarytas nusikalstamas veikas kaip bendrininkavimą organizuotoje grupėje. Artimiausiu metu tyrimai bus perduoti į teismą, kadangi kruopščiai ir profesionaliai surinkti įrodymai visiškai patvirtina R. K. bei kitų trijų asmenų kaltę.

Alytaus ONTS pareigūnai bendrai iš neteisėtos apyvartos paėmė 696 910 pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių vertė (įvertinus mokesčius) 2 093 430 eurų. Taip pat buvo paimta daugiau nei 230 000 eurų grynaisiais, dėl kurių buvo papildomai apskaičiuota (o vėliau ir sumokėta) 36 000 eurų mokesčių. Be to, areštuoti didelės vertės krovininiai automobiliai su puspriekabėmis.

Pažymėtina, kad atliekant tyrimus pasiekti maksimaliai geriausią rezultatą įgalino glaudus bendradarbiavimas - tiek vidinis (tarp kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminį tyrimą vykdančių Alytaus ONTS pareigūnų), tiek tarpinstitucinis (tarp Alytaus ONTS ir Kauno apygardos prokuratūros).

