Metų seklys: kol Raseinių nusikaltėliai kariavo tarpusavyje, kriminalistai iš Šiaulių juos kišo už grotų ir naikino narkotikų laboratorijas

Šiaulių apskrities policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (ONTV) pareigūnai nutraukė ne vienerius metus Raseiniuose besitęsusią nusikalstamų organizuotų grupių tarpusavio kovą: dalis šių gaujų narių atsidūrė už grotų, dalis iš baimės atsidurti belangėje pabėgo iš šalies.

Pasak Šiaulių apskrities ONTV viršininko Vytauto Lukošiaus, nusikaltėlių tarpusavio konfliktai prasidėjo po to, kai vienos grupės vadeivos persikraustė į Kauną, bet nenorėjo prarasti įtakos Raseiniuose, o kita grupuotė panoro būti savarankiška, be „stogų“ iš Kauno. Kova dėl įtakos sferų ir pranašumo tarp dviejų nusikalstamų grupių pagreitį įgavo 2019 metais.

ONTV pareigūnai prieš abi gaujas pradėjo kriminalinės žvalgybos veiksmus. Kriminalistų pagrindiniu uždaviniu tapo visų nusikalstamų veikų, padarytų dėl vykstančių minėtų grupių narių konfliktų, fiksavimas, juose dalyvaujančių asmenų, konfliktų priežasčių bei motyvų išsiaiškinimas, jų padarytų nusikaltimų ištyrimas bei užkardymas.

Suniokotas gaujos vadeivos automobilis

2019-ųjų metų rudenį abiejų grupių kova pasireiškė automobilių niokojimu, išdaužant jų langus ir deformuojant kėbulus ar padegant. Pareigūnų darbą apsunkino tai, kad nukentėjusieji pareiškimų nerašydavo, o kartais net nurodydavo melagingą įvykio vietą.

Štai lapkritį Raseinių pareigūnus pasiekė informacija, kad vienos kaimo turizmo sodybos automobilių stovėjimo aikštelėje išdaužti grupės lyderio „Porsche“ langų stiklai. Apie tai policijai nebuvo pranešta. Nepaisant to, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir į areštinę uždarė nusikaltimu įtariamą asmenį. Tačiau nukentėjusieji, norėdami nuo pareigūnų nuslėpti konfliktą, kategoriškai neigė, kad automobilio stiklai buvo išdaužyti kaimo turizmo sodyboje. Jie policijai nurodė, kad automobilis buvo apgadintas visiškai kitoje vietoje, prie savininko namų. Tad pareigūnams teko įrodinėti, jog šis pranešimas yra melagingas. Tai padaryti pavyko kantraus pedantiško darbo dėka.

Sekliams teko peržiūrėti didžiulės apimties kaimo turizmo sodybos vaizdo stebėjimo kamerų įrašus. Buvo nustatyti grupės nariai, kartu su vadeiva buvę sodyboje tuo metu, kai buvo išdaužyti automobilio langai. Kitame Lietuvos mieste, automobilių remonto įmonėje, rastas suniokotasis „Porsche“ bei užfiksuoti jo langų stiklų mechaniniai pažeidimai.

Tada tyrėjai kreipėsi į vaizdų tyrimo specialistą. Šis tyrimas išsiskyrė tuo, kad specialistui skirtoje užduotyje buvo prašoma ne tik pagerinti vaizdo įrašų kokybę, bet ir nustatyti, ar vaizdo įrašuose užfiksuoto automobilio langų stiklų mechaniniai pažeidimai yra analogiški automobilių remonto įmonėje rasto automobilio mechaniniams pažeidimams, kurie, neva, buvo padaryti prie gaujos vadeivos namų. Specialisto išvada buvo teigiama – pažeidimai analogiški. Taigi melagystė buvo demaskuota.

Santykius ėmė aiškintis šūviais

Šiuo įvykiu Raseinių nusikaltėlių konfliktai nesibaigė, o tapo pavojingesni – į grupės narių ir jų šeimos narių automobilius pasipylė šūviai.

Tęsiant tyrimą ir gavus informaciją, jog vienam grupuotės lyderių Austrijos teisėsaugos pareigūnai išdavė Europos arešto orderį, kriminalistai jį sulaikė ir perdavė Austrijai. Ten jam paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė.

Vienam grupės narių tyrėjai pareiškė įtarimus dėl turto prievartavimo, nesunkaus sveikatos sutrikdymo bei chuliganizmo. Baudžiamoji byla jau perduota teismui. Dėl jo suėmimo rengiamas Europos arešto orderis, nes įtariamasis slapstosi užsienyje. Dar vienam konfliktuojančios grupės nariui pradėti du ikiteisminiai tyrimai – dėl prekybos žmonėmis bei prekybos vaikais ir viešosios tvarkos pažeidimo – šiais metais perduoti nagrinėti teismui, o rugpjūčio mėnesį šiam asmeniui pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti.

Turėdami informacijos, jog konfliktuojančios grupuotės narys gali turėti ginklų ir šaudmenų, pareigūnai šių metų sausį patikrino jo vairuojamą automobilį ir salone rado neteisėtai gabenamą mažo kalibro graižtvinį šautuvą bei 4 šovinius. Dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis su kartu važiavusiu nusikalstamai grupei nepriklausančiu asmeniu atsidūrė areštinėje. Pastarasis, pagal išankstinį sulaikytųjų susitarimą, prisipažino esantis ginklo ir šovinių savininkas. Tačiau pareigūnams pavyko demaskuoti melą ir įrodyti, kad automobilyje ir dar vienoje vietoje atliktos kratos metu rasti ginklai priklauso kitam grupės nariui. Pastaroji byla jau irgi perduota teisminiam nagrinėjimui.

Tikslinant informaciją apie šios grupės turimus ginklus, asmenų gyvenamosiose bei lankymosi vietose buvo atlikta 13 kratų, jų metu rastas ir paimtas lygiavamzdis šaunamasis ginklas ir šoviniai bei du savadarbiai, šaudymui tinkami įtaisai, teleskopinė lazda. Remiantis tuo, dar dviem grupės nariams buvo pareikšti įtarimai dėl kitos grupuotės narių automobilių apšaudymo.

Praėjus keletai dienų po sulaikymo ir kratų atlikimo pas vienos grupės narius, buvo organizuotas kitas kratų atlikimo etapas. Vieno iš grupės lyderių gyvenamosiose ir buvimo vietose rasta parako, šovinių, jų sudėtinių dalių, savadarbių šaunamųjų įtaisų dalių bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Dėl neteisėto disponavimo jomis įtarimas pareikštas lyderio sugyventinei, o jam pačiam įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis ir ginklais bus pareikšti, kai tik jis parsiras iš užsienio.

Kito grupės nario gyvenamojoje vietoje taip pat buvo rasta ir paimta įvairios paskirties prietaisų, skirtų šoviniams gaminti bei šovinių sudėtinių dalių.

Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras Egidijus Jurgelis, kuruojantis tyrimo dalį, susijusią su grupuočių tarpusavio konfliktais, sakė: „Priemonių tarpusavio santykių aiškinimuisi jie turėjo. Nežinia, kuo tai būtų baigęsi, jei policija nebūtų ėmusis veiksmų“.

Sunaikintos laboratorijos, rasta šimtai kg narkotikų

Bendradarbiaudami su Mobilaus būrio pareigūnais, kriminalistai suplanavo prevencinį nusikalstamų grupių narių automobilių stabdymą ir asmenų be dokumentų tikrinimą. Tokio patikrinimo metu pas vieną grupuotės narį buvo rasta narkotikų, todėl jam pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis. Be to, Šiaulių pareigūnai perėmė tam pačiam asmeniui viename Lietuvos kurorte pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus savo žmonos sumušimo. Taigi dar vienas grupuotės narys buvo suimtas ir atsidūrė už grotų.

Tiriant jo nusikalstamą veiką, susijusią su narkotinėmis medžiagomis, nustatyta, kad joje dalyvavo dar keletas šios nusikalstamos grupės narių. 2020 m gegužės pabaigoje ONTV pareigūnai surengė šių įtariamųjų sulaikymo operaciją ir uždarė jų dispozicijoje buvusias dvi kvaišalų laboratorijas bei sandėlį, įrengtą viename Raseinių garažų masyve. Čia, paketuose bei maišuose, rasta apie 200 kg metamfetamino ir kitų psichotropinių medžiagų bei trys statinaitės medžiagų, naudojamų narkotinių bei psichotropinių medžiagų gamyboje. O iš prie sandėlio sulaikyto asmens kišenės ištraukta 1000 ekstazio tablečių, jo automobilyje rasta metamfetamino. Kratos buvo atliktos ir pas sulaikytojo bendrininkus.

Raseinių rajone esančiose sodybose įrengtose laboratorijose, kuriose vyko psichotropinių medžiagų gamyba, rasta tam skirta įranga, savadarbiai įrankiai, įvairios kvaišalų gamybai naudojamos cheminės medžiagos, šaunamasis ginklas. Vieno įtariamojo tėvo įmonės teritorijoje rastas automobilis su slaptavietėmis psichotropinėms medžiagoms gabenti bei kvaišalų. Po šios pareigūnų operacijos dar trys grupės nariai atsidūrė už grotų.

Šiaulių apskrities policijos ONTV pareigūnai iš viso atliko 8 ikiteisminius tyrimus dėl 21 nusikalstamos veikos epizodo, atliko 28 kratas, kurių metu iš neteisėtos apyvartos išėmė 6 šaunamuosius ginklus, sprogstamosios medžiagos ir įvairių šovinių, labai didelį kiekį, t. y. per 200 kg pagamintų psichotropinių medžiagų („gatvės“ kaina apie 2 mln. eurų). Be to, dar ne vienas nusikaltimas buvo užkardytas, išvengta galimų labai sunkių pasekmių, užkirstas kelias tolimesniam kruvinam tarpusavio santykių aiškinimuisi.

Baigus publikuoti pasakojimų ciklą, Delfi skaitytojai galės balsuoti ir išrinkti labiausiai jiems patikusį tyrimą.