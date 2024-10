Metų seklys. Išaiškintas „šešėlinis“ alaus gamybos verslas – verslininkas pralobo slėpdamas pajamas ir pelną

Atliekant tyrimą užfiksuoti faktai, kad alus statinėse be buhalterinės apskaitos dokumentų buvo tiekiamas į ne mažiau kaip 30 juridinių asmenų – skirtingų alaus barų, esančių Panevėžyje, Kupiškyje, Rokiškyje, Kėdainiuose, Šeduvoje, o gauti pinigai dedami į labiausiai apsaugotą nuo mokesčių saugyklą – kišenę. Nekilo abejonių, kad mokesčiai slepiami stambiu mastu. Be to, vienos įmonės direktorė gudravo ir veikė net trijų įmonių vardu – vienoje kaip direktorė, kitoje kaip faktinis vadovas, o trečioje – vykdė veiklą už savo dukrą, kad išvengtų prievolės registruotis PVM mokėtoja.