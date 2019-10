Tai keletas tarpusavyje susijusių didelių, daugiaepizodinių ikiteisminių tyrimų dėl Šiaulių ir Klaipėdos apskričių trijų organizuotų nusikalstamų grupuočių (ONG) veiklos.

Daliai ikiteisminių tyrimų vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras, daliai – Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.

Atliekant keletą atskirų tyrimų, buvo nustatyta, kad jie susiję, todėl dalis bylų buvo sujungta. Paaiškėjo, kad didelė dalis tiriamų nusikaltimų įvykdyta dėl dviejų Šiaulių gaujų tarpusavio konfliktų. Viena iš šių grupuočių bendradarbiavo su Klaipėdos apskrityje, Plungėje, veikiančia ONG, o kita į pagalbą pasitelkė samdomus smogikus iš Latvijos.

Narkotikų kontrabanda ir ginklai

Didysis tyrimas prasidėjo nuo to, kad buvo demaskuota Klaipėdos apskrityje veikusi ONG. Tyrimą dėl šios grupuotės veiklos pradėjo Klaipėdos apskrities policijos ONTV, o tarptautinėje operacijoje dalyvavo Lietuvos, Vokietijos bei Lenkijos teisėsaugininkai.

Tyrėjai nustatė, kad organizuotos grupės nariai per Vokietijos, Lenkijos bei Lietuvos valstybių sienas labai dideliais kiekiais į Lietuvą gabeno kanapes ir jas platino. Be to, pareigūnai gavo duomenų, kad Plungės ONG nariai ketino sušaudyti Šiauliuose gyvenantį, taip pat su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba narkotikais siejamą asmenį (šis planas liko neįgyvendintas, jis nutrūko rengimosi stadijoje). Plungiškių gauja buvo ginkluota, jos arsenale buvo šaunamieji ginklai, šaudmenys bei sprogmenys (granatos).

2018 m. gegužės pradžioje Kalvarijos pasienio kontrolės punkte buvo sulaikytas iš Vokietijos keleiviniu autobusu grįžtantis, anksčiau ne kartą teistas plungiškis Rolandas Rakštys. Jo bagaže aptikti 8 paketai su 15 kg kanapių.

Tuo pačiu metu Prienų rajone buvo sulaikytas R. Rakščio pasitikti važiavęs septynis kartus teistas įtariamas gaujos vadeiva Vytautas Razmas. Plungėje sulaikytas įtariamas ONG narys Deividas Navardauskas. Kratų metu rastos narkotinės medžiagos, V. Razmo naudotame automobilyje – dvi granatos, kastetas ir automatinio ginklo dėtuvė. Taip pat aptiktas Latvijoje pagrobtas automobilis ir Airijoje pavogtas motociklas. Kriminalistų žiniomis, šias transporto priemones planuota panaudoti nužudant šiaulietį, vadovaujantį gaujai, konkuruojančiai su kita Šiaulių grupuote, kuri bendradarbiavo su V. Razmo gauja.

Ikiteisminis tyrimas dėl narkotikų kontrabandos jau baigtas, byla nagrinėjama teisme. Visi trys plungiškiai kaltinami narkotikų kontrabanda ir neteisėtu disponavimu kvaišalais labai dideliais kiekiais organizuotoje grupėje.

Be to, grupuotės lyderiui inkriminuojamas disponavimas didelės vertės nusikalstamu būdu gautu turtu ir neteisėtas disponavimas didelės sprogstamosios galios sprogstamąja medžiaga. Jam ir dar vienam gaujos nariui taip pat pareikšti kaltinimai dėl rengimosi nužudyti kitą žmogų dėl savanaudiškų paskatų.

Be to, dviejų asmenų atžvilgiu į atskiras bylas išskirti du ikiteisminiai tyrimai. Vienam įtariamajam inkriminuojamas neteisėtas disponavimas 3 granatomis ir šaudmenimis, kitas, įtariama, prisidėjo prie kvaišalų kontrabandos. Paskelbta pastarojo paieška ir išduotas Europos arešto orderis.

Įtariamas plungiškių gaujos lyderis iki šiol suimtas, jo bendrininkams suėmimas pakeistas į švelnesnes kardomąsias priemones: užstatą, intensyvią priežiūrą (apykoję), rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

Gaujos vadeiva apsigynė peiliu

Tiriant Šiaulių apskrities gaujų veiklą taip pat buvo atskleista nemažai sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Įtariama, kad nuo 2017 m. vasaros tarp dviejų Šiaulių grupuočių prasidėjo ginkluotas tarpusavio santykių aiškinimasis. Priešiškos ONG lyderis užsakė smogikams iš Latvijos atlikti konfliktuojančios grupės lyderio ir kitų jos narių sekimą. Buvo renkama informacija apie jų dienotvarkę, lankymosi, gyvenamąsias vietas, naudojamas transporto priemones bei kt.

Turima duomenų, kad surinkus informaciją nusikaltėliams iš Latvijos buvo duotas nurodymas užpulti ir sunkiai sužaloti priešiškos grupuotės vadeivą. Įtariama, kad 2017-ųjų rugsėjį trys nusikaltėliai iš Latvijos, padedami dviejų šiauliečių, ginkluoti metaliniais strypais, užpuolė ONG lyderį, tačiau šis sugebėjo užpuolikams pasipriešinti ir vieną jų sužalojo peiliu.

Po nepavykusio užpuolimo priešiškos ONG nariai parengė planą suduoti finansinį smūgį konfliktuojančiai grupuotei. Įtariama, kad 2017 m. lapkritį vykdytojas iš Latvijos su trimis bendrininkais Šiaulių r. esančioje audinių fermoje penkiose iš septynių beveik 70 metrų ilgio šėryklų prie žvėrelių narvų prikrovė šiaudų, iš plastikinių talpų juos apipylė benzinu ir juos padegė. Paskui pareigūnai fermoje rado išmėtytas 15 plastikinių talpų po 5 litrus, iš jų sklido degalų kvapas.

Buvo pasikėsinta visuotinai pavojingu būdu sunaikinti svetimą didelės vertės (daugiau nei 177 tūkst. eurų) turtą. Bet nusikaltimas nebaigtas dėl nuo kaltininkų valios nepriklausančių aplinkybių, nes sukeltas gaisras buvo greitai pastebėtas ir užgesintas.

Kulkomis suvarpytas Rusijos kriminalinis „autoritetas“

2018 m. Klaipėdos apskrities policijos ONTV atliko ir kito rezonansinio nusikaltimo tyrimą, kuris, kaip tuo metu atrodė, buvo visiškai nesusijęs su Šiaulių ir Plungės įvykiais. Vis dėlto vėliau paaiškėjo, kad šie įvykiai glaudžiai susiję.

Sausio pabaigoje Klaipėdoje buvo pasikėsinta į 35 metų Rusijos pilietį Andrejų Kazakovą, Rusijos kriminaliniame pasaulyje užimantį aukštą padėtį – jis yra „įteisintas vagis“ (pravardės Čili ir Andriucha Kaliningradskij).

A. Kazakovas gyveno Klaipėdoje, privačių namų kvartale nuomojamame bute. Šauliai jo patykojo prie buto, šovė ne mažiau kaip septynis kartus. Kelios kulkos perėjo kiaurai, viena įstrigo kojoje. Įvykio vietoje rastos 7 šovinių tūtelės ir 6 kulkos. Dar viena kulka iš ruso išimta ligoninėje operacijos metu. „Įteisintas vagis“ liko gyvas tik todėl, kad šauliai prastai šaudė.

Kadangi buvo įvykdytas labai sunkus ir rezonansinis nusikaltimas, jo išaiškinimui buvo skirtos didelės ONTV pajėgos. Jau tyrimo pradžioje gauti duomenys rodė, kad užpuolikai gali būti iš Latvijos.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad į A. Kazakovo gyvybę pasikėsino tie patys smogikai iš Latvijos, kurie vykdydavo Šiaulių grupuotės užsakymus. Ir šį pasikėsinimą, kriminalistų žiniomis, užsakė ta pati šiauliečių gauja. Rusas turėjo būti nužudytas dėl skolų ir pažadų nevykdymo.

Planavo nužudyti lenką ir jo šeimą

Turima duomenų, kad tie patys nusikaltėliai iš Latvijos pernai vasarį, vykdydami Šiaulių ONG lyderio nurodymą, pagamino sprogmenis ir užminavo konfliktuojančios šiauliečių grupuotės nario automobilį. Tačiau planas susprogdinti automobilį buvo atšauktas.

Taip pat įtariama, kad 2018 m. kovo-gegužės mėn. ONG lyderis nurodė smogikams iš Latvijos nustatyti Lenkijos piliečio buvimo vietą (jis slapstėsi ir nuo policijos, ir nuo nusikaltėlių). Jie Lenkijoje ėmė sekti minėto lenko šeimos narius, surinko informaciją apie jų dienotvarkę, lankymosi, gyvenamąsias vietas, naudojamas transporto priemones ir kt. Surinktą informaciją perdavė užsakovui.

Kriminalinės žvalgybos duomenimis, buvo planuojama susidoroti su Lenkijos piliečio šeimos nariais, juos sužaloti ar nužudyti, taip išviliojant patį asmenį, ir su juo susidoroti. Šiauliečiai lenkui egzekuciją ketino surengti dėl to, kad jis negrąžino didžiulių skolų. Bet šie planai taip ir liko neįgyvendinti, nes policija sulaikė ir užsakovus, ir vykdytojus.

BMW sprogdinimas

Surinkti įrodymai, kad 2018 m. liepos mėnesį Kretingos-Plungės r. ribose po vienos Šiaulių grupuotės nario vairuojamu automobiliu BMW buvo susprogdinta bomba. Tuo metu su ONG nariu važiavo jo žmona ir mažametis vaikas. Įvykus sprogimui tik laimingo atsitiktinumo dėka nežuvo automobiliu važiavę asmenys bei nenukentėjo kiti eismo dalyviai. Sprogmuo buvo galinėje automobilio dalyje. Sprogimas išdraskė galinę sėdynę toje pusėje, kur niekas nesėdėjo. Vaikas specialioje kėdutėje buvo ant galinės sėdynės, tačiau kitoje pusėje.

Automobilio vairuotojui pavyko suklaidinti į įvykio vietą atvykusius patrulius – jis pareiškė, kad sprogo reduktorius.

Gavus kriminalinės žvalgybos informaciją apie galimą automobilio susprogdinimą, BMW buvo surastas ir apžiūrėtas. Ekspertai patvirtino, kad automobilis buvo susprogdintas.

Įvertinus situacijos rimtumą, buvo priimtas sprendimas dėl Klaipėdos ir Šiaulių apskričių VPK pareigūnų tyrimo grupės sudarymo. Į ją įtraukti abiejų apskričių tyrėjai, turintys didelę ikiteisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos patirtį, analitikai bei informacinių technologijų specialistai. Ikiteisminio tyrimo koordinavimą perėmė Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Praėjus maždaug mėnesiui po BMW sprogdinimo, Lietuvoje buvo sulaikyti du įtariamieji iš Latvijos.

Sučiupti smogikai iš Latvijos

Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ONTV viršininko Valdo Narutavičiaus, labai svarbus buvo ir betarpiškas bendradarbiavimas bei operatyvus keitimasis informacija su užsienio šalių (ypač Latvijos) kolegomis. Kratų metu Latvijoje rasti ginklai, šaudmenys, suklastoti lietuviški asmens dokumentai, Latvijos policijos pareigūno uniforma ir kt.

Šių metų vasarą Latvijoje sulaikytas ir Lietuvai perduotas trečiasis samdomas smogikas.

Šiuo metu tiriama 13 nusikalstamų veikų dėl pasikėsinimo sunkiai sutrikdyti asmens sveikatą, pasikėsinimo nužudyti žmogų, pasikėsinimo nužudyti du ar daugiau žmonių kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis labai dideliais kiekiais organizuotoje grupėje ir kt.

Įtariamaisiais byloje pripažinti 7 asmenys, penki iš jų yra suimti (neskaičiuojant anksčiau teismui perduotos bylos įtariamųjų).

Tyrimo metu pavyko užkirsti kelią tolimesniam kruvinam gaujų karui. Grupuotėms suduoti stiprūs smūgiai, o viena iš jų visiškai likviduota.

