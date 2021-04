„Metikų“ gaudynės nuo Pravieniškių pataisos namų tvoros baigėsi miške

aA

Pravieniškių pataisos namuose - noras švęsti ir per Velykas, ir po jų. Per savaitgalį ir po to pareigūnai perėmė beveik 30 litrų svaigalų, 21 mobilųjį telefoną, 40 kitų ryšio įrenginių ar jų priedų, įvairių narkotinių medžiagų.