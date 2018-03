Byloje nustatyta, kad M. D. 2016 m. savo sugyventinės dukrai sudavė televizoriaus laidu į ranką.

Be to, jis buvo kaltinamas tuo, kad 2015 m. du kartus delnu sudavė mergaitei į galvą, taip sukeldamas jai fizinį skausmą ir laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo iki 2017 m. sausio 8 d. reguliariai kas dvi savaites suduodavo smūgius mediniu šaukštu į abi rankas, praneša Klaipėdos apylinkės teismas.

A. G. buvo kaltinama tuo, jog laikotarpiu nuo 2010 m. iki 2017 m. sausio 8 d. piktnaudžiavo motinos teisėmis psichiškai gniuždydama savo vaiką, t. y. dukrai G. G. netinkamai, kaip to reikalauja ji ir jos sugyventinis, sutvarkius namus ar netinkamai prižiūrint brolį ir seserį, nepagrįstai priekaištavo jai, jog dukra nemoka prižiūrėti namų, neklauso mamos bei sužinojusi, kad sugyventinis fiziškai smurtauja prieš jos dukrą G. G., A. G. išreikšdavo pritarimą tokiems jo veiksmams.

Be to, A. G. žemindavo dukrą, neleisdama jos vadinti „mama“ ir liepdavo į ją kreiptis „ponia“. Be to, nuo 2010 m. ne mažiau 3-4 kartus per savaitę vakarais liepdavo savo mažametei dukrai daryti kojų masažą jos sugyventiniui bei nuo 2012 m. iki 2014 m., tamsiu paros metu Londone ne mažiau kaip du kartus liepė sėsti į automobilį, nesakydama nukentėjusiajai, kur važiuos, nuveždavo ją į mišką, liepdavo lipti iš automobilio bei priekaištaudama, kad dukra jos neklauso ir nebemoka tvarkyti namų, grasindavo palikti ją vieną miške.

A. D. teisminio bylos nagrinėjimo metu savo kaltės nepripažino, teigė, kad jo santykiai su sugyventinės dukra yra geri, jis jos niekaip neišskiria iš kitų savo vaikų, mergaitė jam yra kaip dukra. Mergaitės mama savo kaltės taip pat nepripažino.

Įvertinęs nukentėjusiosios bei liudytojos parodymus, sužalojimo, padaryto televizoriaus laidu, nuotrauką, kurią mergaitė išsiuntė krikštamotei bei „Messenger“ programoje vykusį susirašinėjimą, teismo psichologės paaiškinimus, teismas padarė išvadą, jog byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina M. D. kaltę dėl vienos nusikalstamos veikos, t.y. fizinio skausmo sukėlimo sugyventinės A. G. dukrai G. G. suduodant televizoriaus laidu į ranką.

Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad jis anksčiau neteistas, duomenų, kad buvo baustas administracine tvarka, byloje nėra. M. D. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą artimoje aplinkoje, smurtavo savo sugyventinės nepilnametės dukros atžvilgiu, sukeldamas jai fizinį skausmą, jam paskirtas laisvės apribojimas šešiems mėnesiams, įpareigojant jį nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose, jei tai nesusiję su darbu.

Įvertinus byloje surinktus įrodymus dėl kitų M. D. pareikštuose kaltinimuose nurodytų aplinkybių, teismui kilo abejonių. Nukentėjusioji iškart po įvykių nesikreipė nei į savo artimuosius, nei į teisėsaugos institucijas, nesilankė medicinos įstaigoje dėl padarytų sužalojimų. Atsižvelgiant į nukentėjusiosios nurodomą smurto ilgalaikiškumą, intensyvumą, pobūdį, suduotų smūgių skaičių, įvertinus ir tai, kad, galimai buvo smurtaujama prieš tuo metu mažametę, vėliau nepilnametę mergaitę, logiška, kad nukentėjusiajai būtų atsiradę sunkesnių pasekmių, nei tik fizinis skausmas, ir apie šias aplinkybes ji daug anksčiau būtų nurodžiusi artimiesiems. Dėl šių aplinkybių, nukentėjusiosios G. G. parodymai apie iš M. D. patirtą nevienkartinį smurtą sukėlė teismui abejonių.

Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, kad byloje nėra patikimų duomenų, pagrindžiančių M. D. kaltę dėl to, kad jis du kartus delnu sudavė į savo sugyventinės mažametės dukros galvą bei dėl to, kad reguliariai kas dvi savaites suduodamas po vieną kartą smūgius mediniu šaukštu į abi rankas, smurtaudavo prieš mergaitę. Kadangi nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, M. D. dėl jų išteisintas.

Įvertinęs konfliktiškus dukters ir motinos santykius, kurių neneigė teisme apklausti liudytojai ir pati A. G., atsižvelgdamas ir į tai, kad nukentėjusiosios parodymai nebuvo visiškai nuoseklūs, šių parodymų nepatvirtino kiti byloje surinkti įrodymai, teismas padarė išvadą, jog byloje nenustatyta, jog mergaitės mama sąmoningai piktnaudžiavo motinos teisėmis ir pareigomis sistemingai psichiškai gniuždydama dukrą. Teismas padarė išvadą, kad byloje nėra duomenų, pagrindžiančių A. G. kaltę, taigi kaltinamoji iš jai pareikšto kaltinimo buvo išteisinta.

Teismo nuosprendį galima skųsti Klaipėdos apygardos teismui.