Tyrimas atliktas bendradarbiaujant su Telšių apskrities VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus tyrėjais. Prieš teismą stos trys kaltinamieji, du iš jų siejami su organizuotu nusikalstamumu.

23 metų amžiaus mažeikiškis sulaikytas šių metų vasario mėn. Palangoje po to, kai kitam asmeniui pardavė narkotinės medžiagos – heroino. Atlikę kratą narkotikų pardavėjo išsinuomotame bute Klaipėdoje, KPONTV pareigūnai aptiko daugiau nei 900 tablečių su dideliu psichotropinės medžiagos – MDMA kiekiu.

Sulaikytasis anksčiau teistas už sveikatos sutrikdymą ir neteisėtą disponavimą kito asmens dokumentu. Be to, narkotinių medžiagų pardavimo sandorio metu jo atžvilgiu jau buvo atliekamas kitas ikiteisminis tyrimas dėl 2018 metais įvykdytų analogiškų nusikalstamų veikų – narkotikų platinimo, taip pat ir nepilnamečiams bei svetimo turto sunaikinimo.

Pastarajame baudžiamajame procese kaltinamasis buvo suimtas, tačiau 2018 m. vasarą jam paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės – 8 000 eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. 2019 m. rugpjūčio mėn. Šiaulių apygardos teismas pripažino narkotikų pardavėją kaltu dėl 2018 metais įvykdytų nusikaltimų ir paskyrė bausmę – laisvės atėmimą 8 metams.

Uostamiesčio teisėsaugininkų atliktame ikiteisminiame tyrime sulaikytajam pareikštas kaltinimas dėl naujo sunkaus nusikaltimo padarymo ir paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, todėl kitoje baudžiamojoje byloje jo sumokėtas užstatas galimai pereis valstybei.

Be to, Klaipėdoje atliktame tyrime nustatyta, kad mažeikiškis prisidėjo prie dar vieno 2019 m. sausio mėn. įvykdyto nusikaltimo – per kitą asmenį pasikėsino perduoti dopingo medžiagas uostamiesčio policijos areštinėje laikytam, neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis labai dideliais kiekiais organizuotoje grupėje kaltinamam bendrininkui, tačiau šios medžiagos buvo rastos siuntinius tikrinusių policijos pareigūnų.

Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis dideliais kiekiais turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo 8 iki 10 metų.

Už neteisėtą disponavimą dopingo medžiagomis turint tikslą jas platinti baudžiama bauda arba areštu arba laisvės atėmimu iki 4 metų.