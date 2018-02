Teismas 74-erių L. Kedienei paskyrė pusantrų metų laisvės apribojimo bausmę bei įpareigojo ją nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose bei dalyvauti pusmetį trunkančioje elgesio pataisos programoje. Be to, per du mėnesius ji turės sumokėti 2014 m. Alytaus rajono apylinkės teismo paskirtą ir iki šiol nesumokėtą 941 euro baudą, praneša Kauno apylinkės teismas.

67-erių pensininkei O. Girdauskienei teismas taip pat paskyrė pusantrų metų laisvės apribojimo bausmę, kurią subendrino su prieš tai Kauno apylinkės teismo paskirta bausme ir skyrę galutinę subendrintą dvejų metų laisvės apribojimo bausmę. Taip pat įpareigojo ją nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose bei pusę metų dalyvauti elgesio pataisos programoje.

„Bausmės paskirtis yra ne tik nubausti asmenį, bet ir koreguoti jo elgesį“, - pažymi didelės apimties bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija.

Šioje baudžiamojoje byloje kaltinimai mažametės tvirkinimu buvo pareikšti ir 79-erių garliaviškiui Vytautui Kedžiui, tačiau byla jo atžvilgiu nutraukta suėjus senaties terminui.

Uždaruose posėdžiuose bylą išnagrinėjęs teismas nustatė, kad kaltinamieji savo namuose, girdint mažametei anūkei, vartojo vulgarius vyriško lytinio organo reikšmę turinčius žodžius, žmogaus seksualinę orientaciją ir seksualinį nukrypimą apibūdinančius žodžius. Be to, amoraliais išsireiškimais pasakojo nukentėjusiajai apie vyriškus lytinius organus, jų kišimą į burną ir kitas kūno vietas.

Teismas konstatavo, kad kaltinamieji atliko veiksmus, galinčius sukelti per ankstyvą mažametės domėjimąsi lytinėmis funkcijomis, nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą ir sutrikdyti fizinį bei psichologinį vystymąsi. Teismas pažymi, kad pastarieji, mažametei pasakodami apie seksualinio pobūdžio tenkinimą, intelektualiai tvirkino mažametę.

Nors kaltinamieji neprisipažino dėl jiems pateiktų kaltinimų, jų kaltė visiškai įrodyta byloje apklaustų liudininkų ir nukentėjusiųjų parodymais, rašytiniais bei kitais byloje surinktais įrodymais.

Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija, spręsdama klausimą dėl nukentėjusiosios pareikšto civilinio ieškinio, pažymėjo, kad nėra abejonių, jog mažametė patyrė stiprius neigiamus išgyvenimus, pažeminimą, stresą, nepatogumus, jautė baimę, buvo sutrikdytas jos normalus gyvenimas.

Teismas nukentėjusiosios civilinį ieškinį tenkino iš dalies priteisdamas jai atlyginti 10 tūkst. eurų neturtinę žalą. Šią sumą kaltomis dėl mažametės tvirkinimo pripažintos L. Kedienė ir O. Girdauskienė mergaitės motinai Laimutei Stankūnaitei turės sumokėti perpus.

„Teismas sutinka su ieškinyje nurodytais teiginiais, kad padarytų nusikaltimų pasekmės gali turėti neigiamos įtakos mažametės normaliam vystymuisi, brendimui bei asmenybės formavimuisi ateityje. Tačiau teismui nebuvo pateikta įrodymų – preliminarių specialistų vertinimų ir išvadų, kaip tai gali pasireikšti ateityje“, – akcentavo bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija.

Nuosprendyje pažymima, kad teismas, spręsdamas dėl neturtinės žalos atlyginimo, atsižvelgė į kaltinamųjų amžių, sveikatos būklę, turtinę padėtį, teisminę praktiką tokio pobūdžio bylose.

Nukentėjusiajai priteistas lėšas uzufrukto teise (jeigu tėvų valdžia priklauso tik vienam iš nepilnamečio tėvų, vaiko turtą tvarko tik šis tėvas arba motina – red. past.) pavesta tvarkyti jos įstatyminei atstovei – motinai, įpareigojant ją šias lėšas naudoti tik vaiko interesams.

Šį nuosprendį per 20 dienų galima skųsti Kauno apygardos teismui.