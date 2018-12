Antradienį jis nutartimi atmetė nuteistojo skundą ir paliko galioti ankstesnius teismų sprendimus. Aukščiausiojo Teismo verdiktas yra galutinis ir neskundžiamas. Teisėja Aldona Rakauskienė per posėdį sakė, kad teisėjų kolegija sprendimą priėmė išnagrinėjusi visą bylos medžiagą, argumentus, ji nenustatė, kad ankstesniais teismų sprendimais būtų pažeisti Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimai. Pasak teisėjos, visos bylos aplinkybės išnagrinėtos išsamiai, įrodymai išnagrinėti nepažeidžiant taisyklių. Aukščiausiojo Teismo vertinimu, skiriant pačią griežčiausią bausmę Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimai nepažeisti. „Už du nužudymus paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, o už tėvo nužudymą – 16 metų laisvės atėmimo. Bausmės subendrintos tinkamai“, – sakė teisėja. Savo tėvą ir dvi drauges vyras nunuodijo psichotropinėmis medžiagomis. Šią bylą nagrinėję teismai atkreipė dėmesį, kad visi nusikaltimai apgalvoti, gerai paruošti, nuteistasis neprisipažįsta ir nesigaili. Savo pozicijos nuteistasis nepakeitė ir Aukščiausiajame Teisme. Susiję straipsniai: Tėvą ir dvi drauges nunuodijęs marijampolietis laisvės nebematys niekada Po slaptos operacijos policija sučiupo serijinį žudiką: viskas atrodė kaip nelaimingi atsitikimai Bylos duomenimis, 37 metų nuteistasis savo tėvą ir dvi drauges nužudė siekdamas užvaldyti aukų turtą ir pinigines lėšas. Siekdamas neprarasti nuosavybes teise tėvui priklausančio buto dalies, 2011 metų gruodį į butelį degtinės T. Viselga įpylė psichotropinės medžiagos – klonazepamo. Butelį degtinės T. Viselgos tėvas išgėrė kartu su dar vienu vyru. Pastarasis išgėrė mažesnį kiekį ir išgyveno. Didesnį kiekį degtinės su klonazepamu išgėręs T. Viselgos tėvas mirė. Ekspertai nustatė, kad alkoholio koncentracija nužudytojo organizme siekė 4,33 promiles alkoholio. Be to, T. Viselga užmezgė artimus santykius su moterimi. Įgijęs jos pasitikėjimą, nusprendė pasisavinti pinigines lėšas. 2014 metų spalio 24 dieną tą pačią psichotropinę medžiagą, klonazepamą, apgaule sugirdė nukentėjusiajai. Apsvaiginta moteris buvo įstumta į tvenkinį, jos galva buvo panardinta po vandeniu. Marijampolietė mirė. Siekdamas suklaidinti teisėsaugos institucijas ir imituoti nelaimingą atsitikimą, T. Viselga ant kranto paliko nugertą brendžio butelį ir moters daiktus. Vyras nuteistas ir už tai, kad nužudė dar vieną moterį, su ja irgi buvo užmezgęs artimus santykius, įgijęs pasitikėjimą, žadėjo ją vesti. Užvaldęs jos 17 tūkst. 377 eurų vertės butą, 2014 metų gruodžio 11 dieną ir šiai nukentėjusiajai apgaule sugirdė tą pačią psichotropinę medžiagą – klonazepamą. Alkoholinio gėrimo poveikis nukentėjusiajai sukėlė ūmų širdies veiklos sutrikimą, moteris mirė. Teisėsauga nustatė, kad vėl buvo siekiama imituoti nelaimingą atsitikimą – inscenizuoti, kad nukentėjusioji prigėrė vonioje. T. Viselga savo kaltės niekada nepripažino, tikino niekieno mirties nesiekęs, nieko nežudęs, buvo nuteistas dėl melagingų liudytojų parodymų. Nuteistasis yra sakęs, kad bylą jam sufabrikavo tyrėjai ir prokuroras. Iš nuteistojo nukentėjusiems ir civiliniams ieškovams priteisti 5289 eurai turtinės ir 200 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo. T. Viselga įpareigotas apmokėti daugiau nei 46 eurus proceso bei 1,2 tūkst. eurų teisinių paslaugų išlaidų. Šioje byloje be įprastų liudytojų, apklausti ir įslaptinti liudytojai, jiems taikomas anonimiškumas. Vienas iš tokių liudytojų teismui teigė, kad T. Viselga jam pasakojo nužudęs tėvą, nes šis nuolat girtavo, dėl to tarp jų nuolat kildavo konfliktai. Bandydamas nuraminti tėvą, jam duodavo nedideles dozes klonazepamo, kol galiausiai sugirdė didelę dozę. Tam buvo panaudoti pas senelius rasti vaistai.

