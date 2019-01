28 metų kariui dabar yra pareikšti įtarimai dėl avarijos sukėlimo esant neblaiviam, kai žuvo žmonės. Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras Kęstutis Jasaitis BNS sakė, kad dėl kvalifikavimo bus sprendžiama apklausus liudytojus, gavus visų ekspertizių išvadas. „Kai bus surinkti visi duomenys, visos aplinkybės, leidžiančios vienaip ar kitaip matyti patį įvykį, dėl ko jis kilo, tada bus galima spręsti. (..) Kaltininko šiurkštumas turi būti atitinkamas kvalifikavimui kaip nužudymas. Visos aplinkybės turi leisti manyti, kad būtent tokia veika buvo padaryta. Praktika šiose bylose dar besiformuojanti“, – BNS ketvirtadienį sakė prokuroras K. Jasaitis. Įtariamasis trečiadienį buvo suimtas. Per jo sukeltą avariją susidūrus automobiliams naujųjų metų naktį žuvo sutuoktiniai ir jų šešiolikmetis sūnus. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis ketvirtadienį pareiškė, kad tris žmones avarijoje Marijampolėje pražudžiusiam neblaiviam vyrui turi būti pateikti kaltinimai dėl nužudymo. Susiję straipsniai: Tragišką avariją Marijampolėje sukėlusiam kariui pareikšti įtarimai, svarstoma dėl jo suėmimo Tragišką avariją Marijampolėje sukėlęs karys suimtas „Tikiuosi, kad bylą tirianti ikiteisminio tyrimo įstaiga ir tyrimą kontroliuojanti prokuratūra padarys tai, kas buvo mūsų teisinėje praktikoje jau pritaikyta – kada šitas nusikaltimas kvalifikuojamas kaip nužudymas“, – Žinių radijui sakė premjeras. Vairuotojai pripažinti žudikais Vilniaus apygardos teismas kaltu dėl tyčinio nužudymo yra pripažinęs Joną Šatkevičių, jis neblaivus sukėlė avariją. Po eismo įvykio viena pėsčioji vėliau mirė ligoninėje. Buvo sužeisti penki žmonės, jie patyrė sunkias traumas, tarp jų du vaikai. Už avariją vairuotojui skirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė. 2015 metų gruodžio pabaigoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija paskelbė, kad tris žmones avarijoje pražudęs neblaivus Utenos rajono gyventojas pagrįstai buvo pripažintas kaltu dėl nužudymo. Mantui Šironui skirta kalėti 14 metų. Avarija įvyko 2014 metų pavasarį Utenoje. Kovo 29 dienos rytą, apie 7 val. 40 min., aikštelėje prie prekybos centro J. Basanavičiaus gatvėje policijos patrulių ekipažas nutarė sustabdyti įtarimų sukėlusį automobilį „Audi A6 Avant“. Tačiau pastarojo vairuotojas – Utenos rajono gyventojas M. Šironas teisėtiems pareigūnų reikalavimams nepakluso ir padidinęs greitį nuvažiavo. Uteniškio vairuojamas automobilis artimiausią sankryžą kirto degant raudonam šviesoforo signalui, vėliau nestabdydamas, įvažiavęs iš šalutinės gatvės, kirto judrią J. Basanavičiaus gatvę. Sprunkančio nuo policijos vairuotojo kelionė baigėsi, kai lėkdamas šalutine A. Baranausko gatve, jis susidūrė su pagrindine Užpalių gatve važiuojančiu automobiliu „Renault Megane“. Šiuo taksi automobiliu 57 metų taksistas G.T. į turgų apsipirkti vežė dvi nuolatines klientes, garbaus amžiaus uteniškes. Per avariją taksi automobilio vairuotojas ir abi keleivės žuvo vietoje. M. Šironas ir kartu važiavę trys vaikinai bei mergina atsipirko nesunkiais kūno sužalojimais. Po nelaimės avarijos kaltininkui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Tyrimo metu paaiškėjo, kad jaunų uteniškių kompanija per visą naktį šventė vieno vaikino gimtadienį, o vėliau neblaivus M. Šironas nežinia ko sumanė važiuoti į Uteną. Pernai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paskelbė, kad mirtiną avariją sukėlęs kaunietis Arūnas Stiklioraitis pagrįstai nuteistas už nužudymą ir turi kalėti 11 metų. A. Stiklioraitis iki nuosprendžio įsiteisėjimo buvo paliktas laisvėje, jis nuo bausmės pasislėpė ir kol kas nėra sulaikytas. A. Stiklioraitis nuteistas dėl 2014 metų metų sausį sukeltos avarijos, kai į kairę sukęs nukentėjusiosios vairuotas „Opel Astra“ automobilis susidūrė su tiesiai dideliu greičiu važiavusiu A. Stiklioraičio vairuotu „Mercedes-Benz E280“. Eismo įvykio metu žuvo automobilio „Opel Astra“ keleivis ir sužalota automobilio vairuotoja. Bylos duomenimis, kaltinamasis vairavo neturėdamas tam teisės, kuri atimta 2013 metais ir smarkiai viršijo greitį – jis mieste važiavo 150 kilometrų per valandą greičiu. Nukentėjusiąja pripažinta „Opel“ vairuotoja yra pasakojusi, kad prieš darydama posūkį ji apsidairė, tačiau automobilio nematė – tik šviesas tolumoje, kurios galėjo būti ir žibintai. Ji neabejojo, kad tokiu greičiu skriejančio automobilio pastebėti negalėjo. Teismai pripažino, kad nukentėjusioji neturėjo jokios galimybės išvengti eismo nelaimės.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.