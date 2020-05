Lovoje rūkiusį vyrą išgelbėjo mama

Kaip sakė Rokiškio PGT vyriausiasis specialistas Liudas Navickas, tą naktį name buvo du žmonės – šeimininkas ir jo svečias, abu priklausantys socialinės rizikos grupei. Savininkas išsigelbėjo, o kas iš tikrųjų atsitiko pas jį buvusiam vyrui, tiria policija.

„Savininkas pasakojo, jog jie tuo metu dar nemiegojo, o svečias, turintis negalią, eidamas pasviro ir užgriuvo ant buitinio dujų įrenginio, kuriuo tuo metu buvo šildomas namas. Kadangi nutrūko dujų žarnelė, į viršų šovė ugnies pliūpsnis. Šeimininkas spėjo išbėgti iš namo, vėliau norėjo sugrįžti gelbėti draugo, bet namą apėmusios liepsnos to padaryti nebeleido. Žuvusįjį ugniagesiai rado vonios patalpoje. Ten žmogus, matyt, tikėjosi pasislėpti nuo ugnies“, – sakė L. Navickas. Gaisro metu namas sudegė.

Beveik tuo pačiu metu į gaisrą išskubėjo ir Kretingos ugniagesiai. Jiems buvo pranešta, kad Kretingos rajone, Darbėnų seniūnijoje, Kašučių kaime, kilo gaisras. Tuo metu lauke buvo didelis rūkas, tad ugniagesiams teko gerokai paklaidžioti ieškant namo. Jį surado, tik perskaitę pavardes ant pašto dėžučių, nes nieko aplinkui nesimatė. Tuo labiau, kad ir name liepsnų nebuvo – jis visas skendėjo dūmuose.

„Name gyveno per 80 metų moteris ir jos sūnus. Atsikėlusi naktį, moteris pajuto dūmų kvapą. Įėjusi į sūnaus kambarį, pamatė, kad smilksta lova, kurioje guli jos sūnus. Ji užpylė kibirą vandens ir mėgino jį ištempti į lauką,“ – sakė Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Eugenijus Bertašius.

Pasak tarnybos viršininko, atvykę ugniagesiai pamatė, kad močiutė parkritusi prie slenksčio, norėjo ją nuvesti nuo namo, tačiau ši veržėsi atgal ir sakė, kad viduje likęs jos sūnus. „Pamainos vadas puolė į vidų, bet per dūmus nebegalėjo įeiti. Name likusį vyrą surado jaunas ugniagesys gelbėtojas Ernestas Bendikas, dar tik du mėnesius dirbantis Kretingos priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, su kvėpavimo organų apsaugos aparatu įėjęs į vidų. Nukentėjusįjį kartu su šiuo metu atliekančiu pamainos vado funkcijas Sauliumi Noreika jie išnešė į lauką. Jis buvo sąmoningas, greitosios pagalbos medikai pirmąją pagalbą jam suteikė vietoje,“ – sakė E. Bertašius.

Name buvo įrengtas ir autonominis dūmų detektorius. Atvykus ugniagesiams jis be perstojo kaukė. Tik, pasak ugniagesių, buvo pakabintas netinkamoje vietoje – ne kambaryje, o priemenėje prie krosnies ir per metrą nuo grindų. Ar jis būtų spėjęs prikelti neatsargų rūkalių, jei iš miego nebūtų pakirdusi jo mama, neaišku.

Gaisro metu sudegė lova, išdužo lango stiklas, aprūko kambario lubos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet gaisruose žuvo jau 44 žmonės, iš jų 19 – dėl neatsargaus rūkymo.