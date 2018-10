Valstybės sienos apsaugos Padvarionių užkardos pasieniečiai, saugantys 33 km sienos su Baltarusija, pripažino, kad žmonės klaidingai įsivaizduoja jų darbą. Šiuo metu stebėjimo įrenginiais saugomas ruožas nebereikalauja nuolatinio pasieniečių pasirodymo prie sienos. Pareigūnai technologijų dėka gali savo pajėgas sutelkti kitur.

Vaizdo kameros mato viską

Vilniaus rajone esančiai Padvarionių užkardai vadovaujantis majoras Giedrius Krilavičius DELFI ne tik papasakojo apie čia dirbančių pasieniečių darbo ypatumus, bet ir viską aprodė.

Pačioje užkardoje dirbantys sienos sargai vaizdo stebėjimo kamerų bei kitų prietaisų dėka per kompiuterių ekranus mato viską, kad vyksta jų saugomame ruože.

Pasieniečiai DELFI parodė vaizdo įrašus, juose matyti kontrabandininkai, kurie permetinėja kontrabandines cigaretes. Taip pat kameromis buvo užfiksuoti ir vietiniai gyventojai, kurie padauginę alkoholio netyčia pažeidė įstatymus – įėjo į draudžiamą teritoriją. Be viso to, pasieniečiams pavyko išvysti ir didelę nelegalių migrantų grupę (apie 10 žmonių), jie bandė apgauti technologijas, tačiau to padaryti jiems nepavyko.

Visi vaizdo kameromis užfiksuoti asmenys buvo sugauti, juos valstybės sienos sargai apsupę ir po truputį prisiartinę surasdavo. Šie žmonės nežinojo, kad jų judėjimą fiksuoja ne tik vaizdo kameros, bet ir kitos pasienio ruože įrengtos technologijos. Pasirodo, jų dėka galima pamatyti, kurioje vietoje buvo pereita siena, o iš užfiksuotos informacijos pasieniečiai gali atskirti, ar tai buvo gyvūnas, ar žmogus.

Galima teigti, kad dėl technologijų žmonės minimoje vietoje retai išdrįsta rizikuoti pereiti sieną, skiriančią Lietuvą su Baltarusija. Dėl minimos priežasties pasieniečiai savo jėgas daugiausiai sutelkia į saugomą jų teritoriją bei Medininkų pasienio kelio postą.

Nepatenkinti vietiniai gyventojai

Padvarionių užkardos vadas G. Krilavičius pasakojo, kad su vietiniais gyventojais gyvena kaip su kaimynais, tačiau glaudžių santykių nepalaiko. Pasirodo, kad žmonės nėra labai patenkinti aktyviu pareigūnų darbu – jie negali pereiti į Baltarusiją be vizos (tai jie darydavo anksčiau), žmonėms reikia nuvykti į tam skirtą vietą, kad gautų leidimą, o jie neturi pinigų autobusui.

Šiame saugomame ruože gyvenantys žmonės didelę giminių dalį turi už sienos – Baltarusijoje – ir, neturėdami pinigų nuvykti pasiimti leidimo, pyksta ant pasieniečių ir jų kontrolės.

Be viso to yra ir kitos nedraugavimo priežastys – kontrabandines cigaretes gauti labai sunku.

Padvarionių užkardos pasienio ruožą saugančios technologijos ateityje turėtų būti įrengtos ir kitose užkardose. Tai įvykdžius turėtų žymiai apmažėti kontrabandinių cigarečių nešėjų.