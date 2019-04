Teismo bylą prieš minėtą kompaniją, kurią valdo britų pora, Darrellas Houghtonas ir Jacqueline Judge, laimėjo 11 lietuvių, kurie buvo išnaudojami, kai dirbo viščiukų gaudytojais šiai kompanijai.

Lietuvių teigimu, jie buvo priversti dirbti beveik be pertraukų visomis dienomis ir naktimis, o miegoti jiems būdavo leidžiama tik mikroautobusuose, kelionių tarp skirtingų fermų metu. Lietuviai dažnai būdavo nevalgę ir jiems būdavo draudžiama daryti pertraukėles norint nueiti į tualetą. Taip pat lietuviai dirbo be apsauginės aprangos, dažnai vemdavo darbo metu dėl amoniako dujų, kylančių iš vištų išmatų, be to, darbuotojus dažnai sukandžiodavo paukščių blusos.

Kai britų porai vergavę lietuviai trumpam buvo apgyvendinti viename Maidstone perpildytame, blusomis ir blakėmis užkrėstame name, kompanijai dirbęs lietuvis prižiūrėtojas nuolat jiems grasindavo, smurtaudavo ir siundydavo agresyviais šunimis. Už menkiausius nusižengimus, kartais padarytus kitų namo gyventojų, būdavo užlaikomos algos arba skiriamos kolektyvinės bausmės, pavyzdžiui, už paliktą neišplautą puodelį.

Išnaudotų lietuvių atsiskaitymo lapeliuose būdavo nurodomos netikros darbo valandos, todėl darbuotojai gaudavo mažiau nei jiems priklausantį minimalų atlyginimą.

Teismas nusprendė, jog už darbuotojų išnaudojimą Darrellas Houghtonas ir Jacqueline Judge yra atsakingi asmeniškai, todėl britų pora turės kompensuoti lietuvių patirtus nuostolius.

Teismo sprendimas priimtas po kito civilinio ieškinio, kurį tai pačiai kompanijai iškėlė kiti 6 lietuviai – tuomet, 2016 m. gruodį, kompanijai buvo liepta nukentėjusiesiems išmokėti daugiau nei milijoną svarų.

Vienas iš kompanijai 2009-2011 m. dirbusių lietuvių, Robertas Urbonas, teigė, jog dažniausiai tekdavo dirbti po 100 valandų per savaitę, jis niekad nežinojo, kur bus siunčiamas ir dažnai negaudavo jam priklausančio darbo užmokesčio. Prieš įsidarbinimą jis svėrė 100 kilogramų, o kai pabėgo nuo savo darbdavių, jo svoris dėl poilsio ir maisto trūkumo buvo kritęs iki 67 kilogramų.

2012 m. JK policija atliko reidą minėtos kompanijos darbuotojų būstuose ir išlaisvino 38 vergiškomis sąlygomis laikytus darbuotojus, kompanija neteko licencijos verstis savo veikla.

Taip pat lietuvius išnaudojusiai britų porai ir savo tautiečius persekiojusiam prižiūrėtojui iškelta baudžiamoji byla Lietuvoje.