Kaip skelbia policija, nusikaltimas įvykdytas penktadienio vakarą, apie 18 val., Aido gatvėje esančioje prekybos centro ledo arenoje, pranešė policija. Dvi nepažįstamos merginos, demonstruodami nepagarbą aplinkai ir aplinkiniams, dėl chuliganiškų paskatų sumušė nepilnametę. Šeštadienį merginą apžiūrėjo medikai, jai buvo nustatytas galvos sumušimas, lūpos žaizdelės, dešinės alkūnės ir kairės šlaunies sumušimas. Po apžiūros Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikoje mergaitė paguldyta į Vaikų chirurgijos skyrių. Šeštadienį apie įvykį pranešta ir policijai. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.