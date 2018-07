Šeštadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai Kalvarijos savivaldybės Salaperaugio kaimo ribose, kelyje Marijampolė–Suvalkai, vykdė pasirinktinį automobilių ir jų keleivių patikrinimą. Ši vieta yra prie pat sienos su Lenkija. Pasieniečiai stabdė į kaimyninę šalį važiavusį automobilį „Saab 9-5“ latviškais numeriais.

Jo vairuotojas, įtariama, apsimetė nepastebėjęs šalia kelio prie tarnybinio visureigio stovėjusių uniformuotų pasieniečių ir jų aiškiai išreikšto nurodymo sustoti. „Saab 9-5“ pravažiavo pro pasieniečius, tačiau greičio nedidino. Maždaug už 300 metrų nuo stabdymo vietos Kalvarijos pasieniečiai tarnybiniu visureigiu „Mitsubichi Pajero“ automobilį „Saab 9-5“ prisivijo ir užblokavo jam kelią.

Paaiškėjo, kad vairuotojas yra 24-erių Latvijos pilietis. Kartu važiavo keturi vyrai, turėję 17-os, 23-ejų, 27-erių ir 31-erių Vietnamo piliečiams išduotus pasus. Juose nebuvo Šengeno vizų ir teisėtą atvykimą į šią erdvę patvirtinančių sienos kirtimo spaudų.

Latvijos piliečiui Varėnos rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną. Už tai gresia laisvės atėmimas iki 8 metų. Vairuotojas uždarytas į areštinę. Be to, jam teks administracine tvarka atsakyti ir už nepaklusimą uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę. Už tai numatyta bauda nuo 850 iki 1200 eurų.

Pasieniečiai į areštinę uždarė ir tris suaugusiuosius nelegalius migrantus. Nepilnametis vietnamietis apgyvendintas Ruklos pabėgėlių priėmimo centre.

2012 m. VSAT pareigūnai sulaikė 123 Vietnamo piliečius, bandžiusius neteisėtai patekti į Lietuvą. 2014 m. pasieniečiams įkliuvo 301, 2015 m. – 382, 2016 m. – 226, 2017 m. – 87 Vietnamo piliečiai. Šiemet pasieniečiai sulaikė 62 vietnamiečius.

Pastaraisiais metais Lietuvoje sulaikomi vietnamiečiai ją pasiekia dviem maršrutais.

Pirmasis ir pastaruoju metu mažiau populiarus – iš savo šalies lėktuvais jie atskrenda iki Maskvos, tada automobiliais gabenami iki Baltarusijos. Iš jos migrantai bando neteisėtai pereiti sieną į Lietuvą ir pasiekti tikslą - automobiliais kartu su gabentojais nuvykti į Vakarų Europą.

Antras maršrutas - Vietnamo piliečiai iš savo šalies atskrenda į Maskvą. Iš jos automobiliais su gabentojais vyksta iki sienos su Latvija. Tada migrantai neteisėtai pergabenami į Latvijos teritoriją. Iš čia į Vakarų Europą jie gabenami tranzitu per Lietuvą.

Tarp šiemet VSAT pareigūnų sulaikytų užsieniečių didžioji dauguma į Lietuvą bandė patekti antruoju maršrutu.