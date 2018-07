Bankroto administratoriui ir advokatui skirtas trejų metų laisvės atėmimas, bausmės vykdymą atidedant tam pačiam laikotarpiui. Abiem nuteistiesiems skirtos ir baudžiamojo poveikio priemonės – teisės dirbti teisinį darbą atėmimas ketveriems metams. Jie taip pat turės sumokėti po 25 MGL dydžio įmokas (950 eurų) į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Bankroto administratorius pripažintas kaltu ir dėl neteisėto disponavimo nedidelio kiekio narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus valdybos atlikto tyrimo duomenimis, L. Lobeckis ir A. Šukevičius, veikdami bendrininkų grupėje, pagal išankstinį susitarimą reikalavo iš bankrutuojančios įmonės buvusio direktoriaus didelės vertės – 15 tūkst. eurų – kyšio už teisminio proceso sustabdymą ir dalį reikalauto kyšio – 5 tūkst. eurų – priėmė. Susiję straipsniai: Į korupcijos istoriją įsivėlusį bankroto administratorių klampina ir narkotikai STT byloje įtarimų sulaukęs rinkimų komisijos vadovas L. Lobeckis iš pareigų trauktis neketina Tyrimo metu kratą atlikę pareigūnai bankroto administratoriaus automobilyje bei darbe aptiko ir nedidelį kiekį narkotinių bei psichotropinių medžiagų. Tyrimą kontroliavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.











