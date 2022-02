Kriminalistai sustabdė prekybą tariamais bilietais į pasaulinio lygio atlikėjų koncertus

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai, bendradarbiaujant su Kalėjimų departamento Žvalgybos pareigūnais, išaiškino melagingos interneto svetainės, kuri buvo pasiekiama adresu www.bilietuskveras.lt, veiklą.

Kaip įtariama, minėtoje interneto svetainėje buvo prekiaujama tariamais bilietais į garsių atlikėjų, tokių kaip „Dua Lipa“, „Imagine Dragons“, „Avery Sunshine“, „Filip Kirkorov“ koncertus, organizuojamus 2022-aisiais Lietuvoje ir Latvijoje.

Tyrimo metu nustatyta, kad nusikalstamai veikai buvo įsteigtas juridinis asmuo, kurio vardu spėta išplatinti apie 20 netikrų bilietų, tačiau dėl policijos pareigūnų veiksmų gautos piniginės lėšos buvo sulaikytos banko sąskaitose ir sukčiautojų nepasiekė.

© Kauno aps. VPK

Vakar, vasario 10 d., atlikus kratas su nusikalstama veika susijusių asmenų namuose (anksčiau neteisto kauniečio (gim. 1999 m.) ir anksčiau teisto kauno rajono gyventojo (gim. 1999 m.), paimta įranga ir laikmenos, kuriais galėjo būti gaminami netikri bilietai. Įtariama, kad dauguma bilietus į koncertus įsigijusių asmenų neįtaria įsigiję netikrus bilietus, kadangi koncertų datos numatytos tik šių metų vasarą ar rudenį.

Kauno apskrities policijos pareigūnai prašo atliepti asmenis, kurie įsigijo bilietus į koncertus per interneto svetainę www.bilietuskveras.lt ir dėl to nukentėjo. Įtarus, jog nukentėjote, prašome į pareigūnus kreiptis per policijos elektroninių paslaugų sistemą www.epolicija.lt, skambinti telefonu 8 700 60678 arba rašyti el. p. ieva.mineikyte@policija.lt.

Kauno apskr. VPK atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d. (dėl sukčiavimo) ir 224 str. 1 d. (dėl netikrų bilietų gaminimo, laikymo ar realizavimo). Už tai gresia laisvės atėmimas iki 3 metų.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorai.

Pareigūnai primena, kad, prieš perkant bilietus (kuponus) į būsimus koncertus ar paslaugas, įsitikintų, ar pardavėjas yra oficialus platintojas – paieškotų informacijos apie tai, kas dar platina bilietus į tą patį renginį ar teikia tas pačias paslaugas, nesusigundytų perpardavinėtojų nuolaidomis.