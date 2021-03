Kriminalistai išsiaiškino, kas padegė Plungės savivaldybės administracijos direktoriaus automobilį

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas Plungės rajono policijoje 2020 m. gegužės mėn. gavus pranešimą dėl automobilio „Audi A7“, kuriuo naudojosi Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas, padegimo Plungėje. Tolesnis šio įvykio, sukėlusio didelį atgarsį vietos bendruomenėje ir žiniasklaidoje, tyrimas buvo pavestas Klaipėdos apskrities VPK KPONTV.



Atlikus didelės apimties kompleksinius tyrimo veiksmus, uostamiesčio pareigūnai nustatė ir sulaikė minėto nusikaltimo padarymu įtariamą 38 metų niekur nedirbantį Klaipėdos rajono gyventoją, anksčiau ne kartą teistą už vagystes, turto sunaikinimą ar sugadinimą bei teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymą.

Tęsdami tyrimo veiksmus, 2021 m. vasario mėn. KPONTV pareigūnai nustatė ir sulaikė dar vieną šio nusikaltimo padarymu įtariamą asmenį – 28 metų niekur nedirbantį taip pat Klaipėdos rajono gyventoją.

Pastarasis įtariamasis teisėsaugai irgi gerai žinomas – anksčiau teistas už vagystes, plėšimus, viešosios tvarkos pažeidimą, nesunkų sveikatos sutrikdymą, sunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo bei neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Be to, šiuo metu Klaipėdos apskrities VPK pareigūnų atliekamame kitame ikiteisminiame tyrime pastarajam asmeniui yra pareikštas įtarimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, praneša Klaipėdos apskrities policija.

Įtariama, kad 2020 m. gegužės mėn., vienam iš bendrininkų iš anksto įgijus degaus skysčio, pastarasis juo apipylė automobilį, o kitas bendrininkas transporto priemonę padegė, tačiau, įvykį pastebėjus pašaliniams asmenims ir užgesinus kilusį gaisrą, didelės žalos bei galimų sunkių padarinių buvo išvengta.

38 metų įtariamajam paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas kitame Klaipėdos apskrities VPK KPONTV pareigūnų atliekamame ikiteisminiame tyrime.

28 metų įtariamasis taip pat buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, kuri vėliau pakeista į rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą bei įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.

Už svetimo turto sunaikinimą ar sugadinimą visuotinai pavojingu būdu baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 5 metų.