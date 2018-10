Šiuo metu Lietuvoje itin opi problema yra „šešėlis“ – kontrabanda. Įvairios įstaigos stengiasi užkirsti nusikalstamoms veikloms kelią ir nutraukti ilgą laiką nenutrūkstančią šešėlinę ekonomiką. Todėl ne tik Lietuvos Respublikos muitinės ir Valstybės sienos apsaugos pareigūnai aktyviai kovoja su kontrabandines cigaretes platinančiais žmonėmis, bet ir policijos pareigūnai tam skiria labai didelį dėmesį.

Kontrabandos plitimą šalyje bandančios užkirsti įstaigos vis labiau stengiasi įtraukti visuomenę į minimą kovą, o per pastangas jau yra spėta užsitarnauti ir didelį žmonių pasitikėjimą.

Įvairūs būdai pranešti apie „šešėlį“

Kauno policijos komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Justina Kazragytė DELFI informavo, kad į kovą su kontrabandininkais vis labiau įsitraukia ir visuomenė, o jos suteikta pagalba yra visada patikrinama.

Moteris paminėjo, kad žmonės apie kontrabandą gali pranešti įvairiai, jie gali išlikti ir anonimiški.

Šiuo metu gyventojai apie nusikalstamas veiklas praneša ne tik Bendruoju pagalbos numeriu 112, bet ir policijos pasitikėjimo numeriu 85 272 5372 (pranešama anonimiškai), elektroniniu paslaugu sistema epolicija.lt.

Be viso to Kauno policijos atstovė spaudai paminėjo, kad žmonėms yra patariama apie šešėlį pranešti per VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) internetinį puslapį, kuriame yra skiriamas išskirtinis dėmesys kovai su šešėliu. Puslapyje „STOP „šešėliui“ galima pateikti pranešimą (garantuojamas anonimiškumas) ne tik apie kontrabandas, bet ir apie kitas nusikalstamas veiklas, susijusias su šešėline ekonomika.

Stebi ne dieną ir ne dvi

Pasirodo, kad pilietiškų žmonių pateikta informacija apie kontrabandines cigaretes ne visada pasitvirtina. Anot J. Kazragytės, šiais metais buvo gautas anonimiškas moters pranešimas, kad Kauno mieste, Palemone, yra pardavinėjamos kontrabandinės cigaretės ir norėdama užkirsti kelią nusikaltimui prašo pagalbos.

Pasirodo, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Panemunės komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai atsakingai tikrino šią anonimiškai gautą informaciją. Jie savaitę laiko stebėjo namą, kuriame turėjo būti kontrabanda, skyrė tam daug resursų ir, pasirodo, kad pranešimas nepasitvirtino.

Neatmetama, kad minėto namo gyventojai anksčiau užsiiminėjo nelegalia veikla, tačiau tuo metu, kai buvo tikrinami, žmonės nusikaltimo nedarė.

Gali tapti ir keršo įrankiu

Anonimiškai pranešinėjant apie šešėlinę ekonomiką galima bandyti ir piktnaudžiauti. Žmonės, norėdami atkeršyti kaimynams, draugams, ar pažįstamiems, gali melagingai informuoti apie nusikaltimą. Pareigūnams toks pranešimas virsta tiesiog nepasitvirtinusiu, o laikas ir mokesčių mokėtojų pinigai nueina veltui.