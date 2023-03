Kontrabandininkų sulaikymai: pamatę tarnybinius šunis, pažeidėjai sustingo

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) praneša, kad ketvirtadienio vakare į įtartiną judesį sureagavo ties Šalčininkų rajono Jokūbiškių kaimu įrengtos pasieniečių vaizdo stebėjimo kameros. Šį ruožą kontroliuojantys VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio užkardos pareigūnai monitoriuose pastebėjo iš Baltarusijos per tvorą mėtomus ryšulius.

Pasieniečiai reagavo nedelsdami. Jokūbiškių kaimo link buvo nusiųsti patrulių ekipažai, jie blokavo vietovę. Pasitelktas ir Purvėnų užkardos kinologas su belgų aviganiu Diabola Bestiaru. Vienas VSAT patrulių ekipažų maždaug už 300 metrų nuo valstybės sienos, pamiškėje, pastebėjo tris vyrus su ryšuliais.

© VSAT

Trijulė ką tik buvo susirinkusi iš Baltarusijos teritorijos permestus ryšulius. Matėsi, kaip jie deda juos į didesnį krepšį ir slepia po medžių išvartomis. Išvydę VSAT pareigūnus, du vyrai liko stovėti, o trečiasis spruko į miško tankmę. Bėglio pėdsakus aptiko ir jais sekė Purvėnų užkardos kinologas su belgų aviganiu Diabola Bestiaru. Už beveik keturių kilometrų, ties Šiūdainų kaimu, pamiškėje bėglys buvo aptiktas ir sulaikytas.

Paaiškėjo, kad sulaikytieji – 26-erių, 29-erių ir 32-ejų Šalčininkų rajono gyventojai.

Trijulei pradėtos administracinės teisenos. Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką jiems gresia baudos nuo 5 200 iki 6 000 eurų. Po apklausų įteikę šaukimus pasieniečiai juos paleido. Jie privalės atvykti į užkardą, kai ten bus nagrinėjamos jų administracinės bylos.

Neteisėtai gabentos cigaretės saugomos Gintaro Žagunio pasienio užkardoje.

Dar vieną kontrabandinių cigarečių nešiką, patruliuodami Varėnos rajono Senovės kaimo apylinkėse, to paties ketvirtadienio vėlų vakarą sulaikė Kabelių pasieniečiai kartu su kinologu ir dvejų metų vokiečių aviganiu Endy. Žvalgydami teritoriją, maždaug už 500 metrų nuo valstybės sienos su Baltarusija, VSAT pareigūnai pamiškėje pastebėjo vyrą. Apsikrovęs juodos spalvos ryšuliais, jis artėjo pasieniečių link. Netikėtai išvydęs VSAT pareigūnus su tarnybiniu šunimi, nešikas tiesiog sustingo vietoje.

© VSAT

Netikėta buvo ir pasieniečiams. Paaiškėjo, kad sulaikytasis – „etatinis klientas“, 25-erių Lazdijų rajono gyventojas. Jį šios užkardos pareigūnai su įkalčiais buvo sulaikę vos prieš dieną, trečiadienį. Tuomet jis Varėnos rajono Daržinėlių kaimo apylinkėse gabeno 1 800 pakelių „NZ Gold“ cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Šįkart jis vėl nešėsi tiek pat ir tokių pat baltarusiškų rūkalų.

Vietovė, kurioje pasieniečiai lazdijietį sulaikė, yra valstybės sienos apsaugos zonoje – ten patekti galima tik su specialiu VSAT leidimu. Vyras jo neturėjo.

Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Kabelių pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena.

Nuolat neteisėta veikla užsiimančiam lazdijiečiui gresia bauda nuo 5 tūkst. 760 iki 6 tūkst. eurų. Be to, jam teks administracine tvarka atsakyti už buvimą valstybės sienos apsaugos zonoje be privalomų VSAT leidimų. Už tokį pažeidimą, padarytą ne pirmąsyk, numatyta bauda nuo 90 iki 170 eurų.