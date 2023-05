Kontrabandininkai nesiilsi: cigaretes plukdo, skraidina, vežioja ir ant pečių miškais nešioja

Antradienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos pareigūnai vykdė tarnybą ties Lazdijų rajono Sventijansko kaimu.

Motorine valtimi Nemunu einantį sienos su Baltarusija ruožą stebėję pasieniečiai aptiko „plaustą“, įstrigusį upėje, žolėse. Į krantą išvilkę agroplėvele aptrauktą ryšulį, jame rado dvi kartonines dėžes, o jose – 1 000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Prie ryšulio dar buvo pritvirtintos savadarbės petnešos – kontrabandos nešikų patogumui.

Radinys saugomas Kapčiamiesčio pasienio užkardoje kaip bešeimininkis turtas.

© VSAT

Trečiadienį auštant VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai žvalgė teritoriją ties Varėnos rajono Senovės kaimu. Nuo čia iki valstybės sienos – vos pusšimtis metrų. Stebėdami aplinką, pasieniečiai pamiškėje pastebėjo asmenį su juodos spalvos ryšuliais. VSAT pareigūnai jį sulaikė.

Paaiškėjo, jog tai – pasieniečiams neblogai pažįstamas, jau ne sykį už kontrabandinių rūkalų gabenimą baustas 25-erių metų Lazdijų rajono gyventojas. ŠĮ kartą jis nešėsi dešimt stačiakampių ryšulių – 1 800 pakelius cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – beveik 7 300 eurų.

Už akcizinių prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką lazdijiečiui Kabelių pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena. Kadangi už tokį pažeidimą jau yra baustas, jam skirtina bauda nuo 5 760 iki 6 000 eurų. VSAT pareigūnai taip pat nustatė, kad šis vyras nėra įrašytas į asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, sąrašą, be to, ekstremaliosios situacijos metu į pasienio ruožą pateko be VSAT leidimo. Dėl to kontrabandininkas dar bus „apdovanotas“ bauda nuo 90 iki 170 eurų.

Baltarusiškų cigarečių nešikui įteiktas šaukimas atvykti į užkardą, kai bus nagrinėjama jo byla. Šiame VSAT padalinyje saugomi ir neteisėtai gabenti rūkalai.