Nuteistasis V. B. apeliaciniu skundu prašė teismo panaikinti jam nepalankų pirmosios instancijos Vilniaus miesto apylinkės 2022 m. lapkričio sprendimą, taip pat prašė atmesti civilinį ieškinį, tačiau bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Vilniaus apygardos nutarė šį skundą atmesti.

ELTA primena, kad pernai lapkritį Vilniaus miesto apylinkės teismas nutarė, kad V. B., kuris, bylos duomenimis, 2022 m. kovą sostinėje užpuolė savo kaimyną komiką O. Šurajevą, sudavė jam kelis smūgius į veidą, yra kaltas dėl fizinio skausmo sukėlimo.

Nuteistajam skirtas 9 mėnesių laisvės apribojimas su galimybe toliau dirbti 60 valandų viešųjų darbų. Taip pat, teismo sprendimu, O. Šurajevui priteista 900 eurų neturtinės žalos atlyginimui ir 1200 eurų advokato išlaidoms padengti.

Bylos duomenimis, V. B. komiką O. Šurajevą pernai pavasarį užsipuolė radęs ant savo automobilio užklijuotus lipdukus su Ukrainos herbu ir užrašu „Glory to Ukraine/Lithuania is with you“ (angl. Garbė Ukrainai/Lietuva su tavimi). Juos, kaip paaiškėjo, užklijavo O. Šurajevas. Į komiko butą atėjęs ir jam į veidą trenkęs vyras teismui pernai aiškino, kad lipdukais O. Šurajevas galėjo apgadinti jo automobilį, o komikui smogė esą dėl to, kad šis buvo paprašęs draugės atnešti peilį.

V. B. teisme pripažino savo kaltę, tačiau nesigailėjo, prašė pirmos instancijos teismo atleisti jį baudžiamosios atsakomybės, laiduojant broliui, tačiau teismas su tokiu prašymu nesutiko.