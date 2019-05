Anglies krovinyje iš Kolumbijos buvo paslėpta beveik 72 kg gryno kokaino, užmaskuoto kaip anglis (pareigūnams teko perrinkti 239 tonas anglies). Už šią narkotikų kontrabandą pernai nuteisti trys asmenys: D. P. Murillo ir Lietuvos piliečiai alytiškiai Kęstutis Zienka bei Vaidotas Matulaitis. Kolumbiečiui buvo skirti 9 metai nelaisvės, K. Zienkai – 8 metai 6 mėnesiai, V. Matulaičiui – 8 metai. V. Matulaitis paskui buvo išteisintas.

D. P. Murillo bausmę atlikinėjo Marijampolės pataisos namų Kybartų padalinyje. Įskaitant prieš teismą nelaisvėje išbūtą laiką, jis iki šiol atliko mažiau, nei pusę bausmės. Kokiu būdu jis staiga buvo paleistas, DELFI teiravosi Kalėjimų departamente.

Situaciją paaiškino Marijampolės pataisos namų direktorius Remigijus Kavaliauskas: „Marijampolės pataisos namų Kybartų padalinys balandžio 26 d. iš nuteistojo advokato gavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, kuria buvo panaikintos Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžio dalys, susijusios su laisvės atėmimo bausme ir byla grąžinta iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Todėl Marijampolės pataisos namų Kybartų padalinys konstatavo neturintis teisinio pagrindo asmens laikyti įkalinimo įstaigoje. Balandžio 29 d. nuteistasis iš Kybartų padalinio buvo perduotas Valstybės sienos apsaugos pareigūnams. Nuteistasis buvo atlikęs beveik 4 metus iš 9 jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

Balandžio 30 d. Marijampolės pataisos namų Kybartų padalinio pareigūnai, iš Kauno apygardos prokuratūros gavę informaciją apie nuteistajam taikomą kardomąją priemonę - suėmimą, nedelsiant kreipėsi į policiją dėl nuteistojo paieškos ir sulaikymo, tačiau nuteistasis nebuvo sulaikytas. Nuteistojo paiešką vykdo policija. Gegužės 2 d. Kalėjimų departamentas inicijavo tarnybinio patikrinimo procedūrą, siekdamas išsiaiškinti įvykio aplinkybes“.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Prevencijos skyriaus viršininkas Giedrius Mišutis DELFI papasakojo, kad prieš D. P. Murillo paleidimą į VSAT kreipėsi Marijampolės apskrities policijos Migracijos tarnyba su prašymu išsiaiškinti į laisvę paleidžiamo užsieniečio būvimo Lietuvoje teisėtumą.

Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai iš pataisos namų išleistą kalinį pasitiko prie vartų ir nusivežė į rinktinę. Išsiaiškino, kad jis turi Kolumbijos pasą ir leidimą gyventi Nyderlanduose.

Iš Nyderlandų pasieniečiai gavo atsakymą, kad su turimais dokumentais D. P. Murillo gali grįžti į tą šalį. Jo buvo pasiteirauta, ar jis to nori, D. P. Murillo išreiškė norą grįžti į Nyderlandus. Todėl balandžio 30 d. jam buvo surašytas įpareigojimas per 10 parų išvykti iš Lietuvos. Po to 56 metų D. P. Murillo buvo paleistas, daugiau VSAT apie jį nieko nežino.

Paaiškėjus, kad nuteistasis neteisėtai paleistas į laisvę, Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl tarnybos pareigų neatlikimo.O policija paskelbė tarptautinę nusikaltėlio paiešką.