Pirmadienį apie 14.52 val. Vaitelių kaime, Miškų alėjoje, kelio Gargždai-Klaipėda 5-ame kilometre, sustabdytas nuosavas automobilis BMW 728. Kaip pranešė policija, mašiną ne tarnybos metu vairavo neuniformuotas ir neblaivus (2,33 prom.) Motorizuotų pėstininkų brigados Žemaitija štabo kuopos valdymo grupės vyresnysis eilinis 26 metų M. K. Vairuotojas uždarytas į areštinę.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.