Klaipėdos pareigūnai Slengiuose vėl tikrino, kaip taisyklių laikosi važiuojantys dviračiais ir paspirtukais

Policija pranešė, kad per pora valandų trukusią priemonę pareigūnai patikrino kelias dešimtis dviračiais ir paspirtukais važiavusių asmenų. Užfiksavo šiuos pažeidimus – du 7 metų vaikai važiavo keliu be tėvų priežiūros ir nedėvėjo šalmų bei šviesą atspindinčių liemenių, viena moteris taip pat važiavo be ryškiaspalvės liemenės, o ant dviračio nebuvo šviesos žibintų – viena iš šių priemonių yra privaloma ir dieną, važiuojant keliu. Du vyrai vairavo netvarkingus dviračius – ant jų ratų nebuvo atšvaitų ir skambučio, dar vienam dviratininkui pareigūnai nustatė 0.26 prom. neblaivumą.

Atsakomybės neišvengs ir vienas automobilio vairuotojas, kuris nesegėjo saugos diržo. Per pora valandų mobiliuoju greičio matuokliu, vadinamuoju trikoju, Slengiuose užfiksuota 15 greičio viršijimo atvejų.

Klaipėdos apskrities pareigūnai primena, kad kelių eismo taisyklių laikytis būtina visiems eismo dalyviams, nes tik bendromis pajėgomis galime pasiekti, kad skaudžių nelaimių keliuose būtų mažiau.

Per 2020 metų rugsėjį Klaipėdos r., Slengiuose, kelių policijos duomenimis įvyko trys skaudūs eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo nepilnamečiai – vienas, važiavęs elektriniu paspirtuku, žuvo, dar du buvo sužaloti. Nuo metų pradžios visame Klaipėdos rajone įvyko 15 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo nepilnamečiai.