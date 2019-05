Klaipėdoje tarptautiniu mastu veikusios nusikalstamos grupuotės byla keliauja į teismą

Grupuotė veikė keliose valstybėse, todėl tyrimą uostamiesčio pareigūnai atliko bendradarbiaudami su užsienio teisėsaugos institucijomis, praneša policija.

Tyrėjai nustatė, kad grupuotės nariai labai dideliais kiekiais įveždavo į Lietuvos Respubliką kontrabanda iš užsienio atgabentas narkotines ir psichotropines medžiagas, platino jas Lietuvoje bei gabeno pagal užsakymus į kitas šalis.

Įtariama, nusikalstamos veikos organizatorius maskuodavo kvaišalų kontrabandą tarptautinių krovinių ir žmonių pervežimo mikroautobusais individualia veikla.

Bendradarbiaujant su Suomijos teisėsaugos pareigūnais, jis ir jo bendrininkas buvo sulaikyti Helsinkyje 2018 m. gegužės mėn. Be to, buvo sulaikyti ir užsienyje gyvenęs Lietuvos ir Suomijos piliečiai. Bendros operacijos metu Suomijoje per kratas rasta apie 6 kg amfetamino ir virš 12 000 tablečių su psichotropiniais vaistais.

Nežinodami apie bendrininkų sulaikymą Suomijoje, kiti grupuotės nariai tęsė suplanuotus nusikaltimus. Įtariama, kad organizuota nusikalstama grupuotė organizavo labai didelio kiekio kvaišalų kontrabandą į Lietuvą. Kitą dieną po įtariamųjų sulaikymo Suomijoje, pareigūnai Kaune sulaikė jų sėbrus.

Per kratas paimta daugiau nei 53 kg kanapių dervos, apie 6,5 kg kanapių, apie 3,5 kg ekstazio tablečių, apie 50 g kokaino bei apie 40 g amfetamino. Lietuvoje iš neteisėtos apyvartos paimtų kvaišalų „gatvės“ kaina gali siekti 650 000 eurų.

Be to, rastas Jungtinėje Karalystėje pavogtas motociklas, savadarbis šaunamasis ginklas, pneumatinis šautuvas, netikras vairuotojo pažymėjimas, įrankiai ir priemonės narkotikams pakuoti bei kiti įkalčiai.

Tyrėjų atliktame tyrime kaltinimai dėl kvaišalų kontrabandos ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis labai dideliais kiekiais organizuotoje grupėje pareikšti trims asmenims.

Jie buvo suimti, vėliau dviem iš jų paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės – intensyvi priežiūra ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Prokuroro sprendimais buvo laikinai apribotos įtariamųjų nuosavybės teisės į 7 900 eurų, įtariama, gautų iš nusikalstamos veikos, ir mikroautobusą su įrengtomis slėptuvėmis, pritaikytomis kontrabandai gabenti.

Helsinkio teismas jau paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį narkotikų kontrabandininkams ir prie neteisėto disponavimo jais labai dideliais kiekiais prisidėjusiems asmenims. Klaipėdiečiams paskirti 5 m. 6 mėn., kitam Lietuvos Respublikos piliečiui – 3 m. 8 mėn., suomiui – 4 m. laisvės atėmimo.

Lietuvoje atlikto ikiteisminio tyrimo medžiaga su kaltinamuoju aktu perduota į teismą.

Už narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą numatytas laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų.

Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis labai dideliais kiekiais baudžiama laisvės atėmimu nuo 10 iki 15 metų.