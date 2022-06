Klaipėdoje moteris nuteista už smurtą prieš savo vaiką: bausdavo liepdama valgyti žalias bulves, smurtavo

Klaipėdos apylinkės teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, 33 metų klaipėdietę pripažino kalta dėl mažamečio sūnaus nesunkaus sveikatos sutrikdymo bei piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ir pareigomis. Už padarytus apysunkius nusikaltimus teismas moteriai skyrė laisvės atėmimą metams ir šešiems mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant tokiam pačiam laikotarpiui.

Ikiteisminį tyrimą kontroliavo ir jį organizavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė Rita Ušinskienė. Tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad klaipėdietė kelerius metus sistemingai vartojo fizinį ir psichologinį smurtą prieš savo mažametį sūnų (tuo metu berniukui buvo 11–14 metų). Ji, suprasdama, kad tokie jos neteisėti veiksmai gali sukelti neigiamas pasekmes, siekė priversti vaiką paklusti jos taisyklėms.

Bylos duomenimis, klaipėdietė savo mažametį vaiką nuolat užgauliodavo, mušdavo ir skirdavo neadekvačias bausmes už tariamus prasižengimus, pavyzdžiui, siurbti dulkių siurbliu kambaryje vieną vietą 20 minučių, suvalgyti keturias žalias bulves, nes vaikas jų nuskuto per daug ir kt. Tyrimo metu gautos ekspertų išvados parodė, jog dėl tokio žiauraus moters elgesio buvo padaryta žala mažamečio psichinei sveikatai, kas atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą.

Teismas, įvertinęs kaltinamosios padarytos veikos pavojingumą, atliktų veiksmų intensyvumą bei įvykių aplinkybes, pripažino ją kalta padarius veikas, numatytas Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio („Nesunkus sveikatos sutrikdymas“) 2 dalyje ir 163 straipsnyje („Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis“). Be nuteistajai skirto laisvės atėmimo su bausmės vykdymo atidėjimu, ji taip pat įpareigota dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose bei per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Siekiant užtikrinti vaiko saugumą ir gerovę jis buvo paimtas iš mamos, jo gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu ir močiute.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.