Apie 20.50 val. Sulupės gatvėje į maisto prekių parduotuvę užėjęs kaukėtas vyras pagrasino pardavėjai peiliu ir pareikalavo atiduoti pinigus. Pasiėmęs 70 eurų, plėšikas pasišalino. Vyras buvo apie 180 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, kalbėjo lietuviškai. Pradėtas tyrimas dėl plėšimo.

