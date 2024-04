Klaipėdietis bare esančiame moterų tualete įrengė kameras ir iš to kūrė porno filmus

Teismas informuoja, kad kaltinamasis pagamino ir laikė pornografinio turinio dalykus bei neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, tai yra, jis laikotarpiu nuo 2023 m. vasario 18 d. viename Klaipėdos bare, moterų tualeto patalpoje, neteisėtai įrengė vaizdo kamerą su atminties kortele bei per interneto prieigą prisijungdamas prie kameros.

Bylos duomenimis, vyras slapčia filmavo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą moteriškos lyties mažametę ir pilnamečių moterų nuogus kūnus, lytinius organus ir sėdmenis, t. y. pagamino pornografinio turinio vaizdo įrašus, kuriuose vaizduojamos pilnametės moterys. Be to, kaltinamasis pagamino ir laikė pornografinio turinio dalykus bei neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, tai yra, jis laikotarpiu nuo 2023 m. liepos m. iki 2023 m. rugpjūčio m. Klaipėdoje esančios kavinės tualeto patalpoje, neteisėtai įrengė vaizdo kamerą su atminties kortele bei per interneto prieigą prisijungdamas prie kameros, slapčia filmavo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus moteriškos ir vyriškos lyties mažamečių asmenų, nepilnamečių asmenų ir pilnamečių asmenų nuogus kūnus, lytinius organus ir sėdmenis.