Antradienį Klaipėdos miesto policijos komisariatas gavo 71 metų vyriškio pareiškimą, kad šeštadienį, apie 18 val., namuose tarp jo ir žmonos kilo konfliktas. Jo metu žmona pridėjo karštą lygintuvą jam prie rankos. Pradėtas fizinio skausmo sukėlimo tyrimas, informuoja policija.

