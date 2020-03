Klaipėdiečius šiurpinę grasinę ir plėšikavę paaugliai išgirdo teismo sprendimą: du iš trijų nuteisti lygtinai

Trys jaunuoliai Klaipėdos apylinkės teisme atsidūrė kaltinami dėl plėšimo, pasikėsinimo apiplėšti ir vagysčių. Du kaltinamųjų teismo sprendimo neklausė, jie yra suimti ir šiuo metu yra tardymo izoliatoriuje. Visus vaikinus teismas pripažino kaltais. Visgi ne visus teismas siunčia už grotų. Teisėjas Gintaras Stonkus paskelbė, kad daugiausia nusikalstamų veikų įvykdymu kaltinamas vienas penkiolikmetis pripažįstamas kaltas pagal visas jam inkriminuojamas veikas. Subendrinus bausmes, paauglys nuteisiamas dviejų metų ir penkių mėnesių laisvės atėmimo bausme, ją atliekant pataisos namuose.

Bausmė skaičiuojama nuo sulaikymo dienos, vaikinas sulaikytas praėjusių metų rudenį. Pagal šešias nusikalstamas veikas šįkart nuteistas paauglys jau buvo teistas ir nepasitaisė. Teismas konstatavo, kad vaikinas turėjo ne vieną galimybę, kuria nepasinaudojo. Vaikinas anksčiau jau teistas už tai, kad prekybos centre padegė drabužius. Tuomet jis gavo lygtinę bausmę, tačiau ilgai nenusikaltęs neišbuvo.

Už mažiausia kaltinimų teisiamas penkiolikmetis gavo lygtinę bausmę metams ir devyniems mėnesiams, vykdymą atidedant dvejiems. Teisėjas paaiškino, kad dabar nuteistas vaikinas turi polinkį nusikalsti, mat yra ir dar viena nagrinėjama baudžiamoji byla. Visgi jis teisiamas pirmą kartą, tad jam skiriama bausmė, kuri leistų susivokti ir grįžti į doros kelią. Klausydamas teisėjo vaikinas pritariamai linksėjo galvą. Teismas paviešino, kad vaikinui padėti nori ir mama, su kuria penkiolikmetis gyvena.

Prie gimnazijos siautėjęs trečiasis paauglys nuteistas lygtine dvejų metų ir dviejų mėnesių bausme, ją atidedant trejiems metams. Jam pareikšti penki apysunkiai nusikaltimai, be to, yra dar viena baudžiamoji byla, dėl kurios jis ir yra suimtas. G. Stonkus sako, kad jaunuolis taip pat turi polinkį nusikalsti, visgi, teisiamas taip pat pirmą kartą, be to, jau yra suimtas gana ilgą laiką. Teisėjas sako, kad lygtinė bausmė skiriama dėl to, kad jauni žmonės dar turi galimybę pergalvoti savo veiksmus ir pakeisti gyvenimo būdą.

Lygtine bausme nuteisti vaikinai privalo dalyvauti socialinio ugdymo vykdomose programose, privalo mokytis.

Visi trys visgi dar lankysis teisme, man paskutinio teisiamojo posėdžio metu prokurorė informavo, kad visiems trims yra pareikšti įtarimai dėl panašių nusikalstamų veikų. Vieno įtariamojo byla jau teisme.

Teismas pasisakė, kad nukentėjusieji taip pat turi atlyginti žalą, kurią atlygins įstatyminis vieno nuteistųjų atstovas, tai yra globos namai.

Už smurtinius nusikaltimus jaunuoliai dėl jauno amžiaus dar negalėjo būti teisiami. Tačiau nuo šių paauglių nukentėjusių vaikų tėvai atviravo, kad smurto būta ir nemažai. Vienas už save pastovėti bandęs paauglys net atsidūrė ligoninėje. Teisme dėl galimo ar negalimo teistumo dar vyksta ginčai teisme.

Teismo sprendimą išklausyti atėjęs vienas paauglių, kuris yra laisvėje, sprendimą klausė kartu su tėvu.

„Delfi“ primena, kad rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje nuo paauglių nukentėjo net keli vaikai ir suaugusieji. Nukentėjusių vaikų tėvai budėjo prie progimnazijos pakaitomis, o pastato durys buvo rakinamos. Sulaikius vieną paauglių dar keli ėmė bauginti nukentėjusius vaikus apsaugoti norėjusius tėvus – ėjo prie jų, provokavo ir šaukė, kad nei jie, nei policija nieko negali padaryti. Siautėję paaugliai buvo įsitikinę, kad teisėsauga jų negali suvaldyti.

Nukentėjusių paauglių tėvai sakė, kad apie trylika, o kartais ir daugiau vaikų, nevaldomi siautėjo jau ne vieną savaitę, tačiau į mokyklą nusitaikė nuo praėjusių metų rugsėjo.

„Klaipėdoje prie progimnazijos siaučia būrys paauglių, kuriems 14-16 metų. Situacija tragiška. Vaikai užpuolami net pačioje mokykloje. Dar praėjusį ketvirtadienį gauja dar porą kartų užpuolė vaikus, veržėsi į mokyklą, spardė duris,“ – rudenį atviravo tėvai ir neslėpė, kad situacija vis labiau darėsi nevaldoma, o policija neskubėjo įsikišti.

Visgi sulaikius vieną penkiolikmetį netrukus teisėsaugos akiratyje atsidūrė dar keli panašaus amžiaus paaugliai. Ne visi jie gyveno pilnose šeimose, vienas berniukų auga globos namuose. Sulaikius vieną, ėmė aiškėti visa nusikaltimų virtinė, dėl dalies jų paaugliai ir atsidūrė teisiamųjų suole.