Pirminiais duomenimis, į Laisvosios Korėjos viršūnę kopė du lietuviai. Kodėl įvyko nelaimė, nežinoma. Vienas alpinistas susižalojo kojas, jam pavyko nusigauti iki artimiausios gyvenvietės ir pranešti apie nelaimę. Kito alpinisto likimas nežinomas. Keliautojas ir alpinistas Saulius Damulevičius portalui sakė, kad šis maršrutas yra techniškas, o abu alpinistai – patyrę, anksčiau yra kopę šiame rajone.

