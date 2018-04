Įtariama, kad nusikaltimas įvykdytas praeitą ketvirtadienį vakare namuose Dainų gatvėje. 31 metų motina įtariama skriaudusi 11-kos metų sūnų, pranešė policija. Nukentėjusįjį apžiūrėjo medikai, vaikas žasto sumušimą gydosi ambulatoriškai.

