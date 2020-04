Kelyje Palanga-Klaipėda „trikojis“ užfiksavo Klaipėdos apskrities rekordą – 255 km/val.

Klaipėdos apskrities policija pranešė, kad Kelių policijos pareigūnai šį mėnesį – balandžio 8 d. – užfiksavo itin įžūlų atvejį – lengvasis automobilis nuo Palangos Klaipėdos link skriejo 255 km/val. greičiu, kai leistinas greitis tame kelyje yra 90 km/val.

Pasak pareigūnų, pažeidėjas užfiksuotas mobiliuoju greičio matuokliu („trikoju“) ir tai yra rekordas Klaipėdos apskrityje nuo šių prietaisų naudojimo pradžios. Už tokį pažeidimą numatoma bauda nuo 450 iki 550 eurų ir teisės vairuoti atėmimas iki pusės metų.

Per praėjusią savaitę mobiliu greičio matuokliu užfiksuota 1870 greičio viršijimo atvejų. Tarp jų – uostamiestyje Taikos prospekte 126 km/val. greičiu skriejęs lengvasis automobilis.

Kelių policijos pareigūnai praėjusią savaitę sustiprintą vairuotojų kontrolę vykdė ir dėl saugos diržų nesegėjimo, neleistino važiavimo per sankryžas bei mobiliojo ryšio priemonių naudojimo. Nustatyti 353 kelių eismo taisyklių pažeidimai, 256 iš jų užfiksuoti nekontaktiniu būdu. Daugiausia – 97 vairuotojai - mobiliojo ryšio priemonėmis naudojosi be laisvų rankų įrangos, 48 važiavo per sankryžas degant draudžiamam šviesoforo signalui. Už šiuos pažeidimus gresia bauda nuo 60 iki 90 eurų. Dar 46 vairuotojai nesegėjo saugos diržų – už tai numatoma bauda nuo 30 iki 50 eurų.