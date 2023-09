Teismas praneša, kad keturi kaltinamieji buvo išteisinti, nes jie nepadarė nusikalstamų veikų.

Kiti kaltinamieji pripažinti kaltais ir jiems paskirtos laisvės atėmimo bausmės, tačiau teismas bausmes sušvelnino dėl pernelyg ilgos proceso trukmės. Kaip nurodė teismas, procesas truko ilgai iš esmės ne dėl kaltinamųjų kaltės.

„Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuota, kad tais atvejais, kai pripažįstama, kad byloje buvo nepateisinami procesiniai delsimai, viena iš tinkamų ir pakankamų teisinės gynybos dėl pernelyg ilgo proceso trukmės priemonių yra bausmės sumažinimas kaltinamiesiems. Galimybė švelninti bausmę dėl baudžiamojo proceso trukmės siejama ne tik su proceso ilgumu, bet ir su konkrečių bylos aplinkybių, lėmusių nepagrįstą pernelyg ilgą proceso trukmę, nustatymu“ – rašoma teismo nuosprendyje.

Grupės vadeiva teisėsaugos įvardytam Giedriui Janoniui paskirta 4 metų 1 mėnesio, Genadijui Borisovui paskirta 2 metų, Tomui Griniui paskirta 2 metų 6 mėnesių, Deividui Čereškai paskirta 4 metų 1 mėnesio, Andriui Juodžiui paskirta 4 metų galutinės sušvelnintos laisvės atėmimo bausmės.

Įskaičius laiką, kada jie buvo laikinai sulaikyti ir suimti, laikoma, kad minėti asmenys jau yra atlikę visas jiems paskirtas laisvės atėmimo bausmes.

Artūrui Osmankinui paskirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Taip pat į paskirtą galutinę bausmę įskaičius laiką išbūtą sulaikyme ir suėmime bei atliktą bausmės dalį pagal kitą nuosprendį laikoma, kad jis yra atlikęs visą jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę.

Eligijui Maželiui paskirta 3 metų, Mariui Navickui – 2 metų 6 mėnesių, Regimantui Jonušui – 5 metų 6 mėnesių, Tomui Gaidankai – 5 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės. Andriui Guogai paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas, paskiriant įpareigojimus.

Edgarui Meizeraičiui, kuris jau atlieka laisvės atėmimo bausmę pagal Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį, paskirta galutinė 12 metų laisvės atėmimo bausmė.

Įgyvendinant baudžiamojo įstatymo paskirtį, svarbu ne tik tinkamai kvalifikuoti nusikalstamą veiką, bet ir nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui paskirti individualizuotą ir teisingą bausmę. Bausmės turi būti adekvačios nusikalstamoms veikoms, už kurias jos nustatytos; už nusikalstamas veikas negalima nustatyti tokių bausmių ir tokių jų dydžių, kurie būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir bausmės paskirčiai.

Skirdamas bausmes šioje baudžiamojoje byloje, teismas atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį. Išnagrinėtoje byloje didžioji dauguma padarytų veikų priskiriamos prie labai sunkių, sunkių ar apysunkių nusikaltimų. Labai sunkaus nusikaltimo pavojingumo laipsnis yra didelis, susijęs su realiu pavojumi gyvybei, kilusiu panaudojant šaunamuosius ginklus viešoje vietoje, veikiant organizuota grupe.

Nusikaltimais žala buvo padaryta ne tik konkretiems subjektams, tačiau ir Lietuvos valstybei, kadangi jos piliečiai, darydami nusikaltimus ir užsienyje – Nyderlandų Karalystėje, ir Lietuvoje, žemino valstybės vardą, kūrė neigiamą nuomonę ir požiūrį į visus Lietuvos Respublikos piliečius ir institucijas. Be to, nusikaltimais buvo išreikšta nepagarba įstatymui, visuomenei, jos interesams ir siekiams. Byloje nustatyta, kad veikė šaunamaisiais ginklais disponuojanti organizuota grupė, kurioje buvo laikomasi hierarchijos, pavaldumo ir vaidmenų pasiskirstymo principų. Šioje grupėje visi kaltinamieji, kurie pripažintini kaltais, dalyvavo sąmoningai, žinodami, kad darys nusikaltimus. Visiems nusikaltimams buvo ruoštasi iš anksto, dalis veiksmų buvo kruopščiai planuojami ir organizuojami nuo pradžios iki pabaigos.

Visi kaltinamieji, išskyrus vieną išteisintųjų, buvo teisti Lietuvoje, o kai kurie ir užsienyje, iki inkriminuotų nusikaltimų padarymo ar po to buvo nusikaltę. Po nusikaltimų padarymo ir iki šiol kaltinamieji ėmėsi veiksmų, kad nusikaltimai nebūtų išaiškinti.

Šių priemonių buvo imtasi ir bylą nagrinėjant teisme, kai buvo sukurtos jokiais įrodymais nepagrįstos įvykių versijos, pasitelkti asmenys, kurie, kaip ir kaltinamieji, teismui davė jiems palankius parodymus. Nei po nusikaltimų padarymo, nei po jų išaiškinimo, kaltinamieji žalos neatlygino, kaltės nepripažino, nesigailėjo, o tie, kurie formaliai kaltę pripažino, nurodė kitas faktines veikų padarymo aplinkybes, siekdami švelninti savo teisinę padėtį bei padėti išvengti atsakomybės bendrininkams.

Teismas, pasisakydamas dėl bausmių skyrimo kaltinamiesiems, kurie nuosprendžiu pripažintini kaltais, pažymėjo ir tai, kad sunkiausios nusikalstamos veikos, dėl kurių jie pripažintini kaltais, buvo padarytos 2010–2011 metais. Per tą laikotarpį kai kurie iš kaltinamųjų jokių nusikalstamų veikų nepadarė, dalies iš jų teistumai išnykę. Be to, baudžiamasis procesas šioje byloje buvo pernelyg ilgas ne dėl šioje byloje kaltais pripažintinų asmenų kaltės. Į šias aplinkybes teismas atsižvelgė skirdamas kaltinamiesiems bausmes.

Ne dėl suimtų ir nesuimtų kaltinamųjų elgesio bei kaltės, o dėl objektyvių priežasčių (kaltinamųjų bei jų gynėjų ligų, gynėjų bei teismo užimtumo kitose baudžiamosiose bylose, valstybėje nustatytų apribojimų nagrinėti bylas dėl COVID-19 pandemijos), kitų objektyvių priežasčių, procesas pirmos instancijos teisme vyko ilgą laiką – beveik 4 metus. Visą šį laikotarpį byloje kaltinamiems asmenims buvo taikomi griežti apribojimai – paskirtos kardomosios priemonės, ribojančios jiems galimybę pilnai įgyvendinti kiekvieno asmens konstitucines teises – teisę į laisvą judėjimą, darbą ir kt. Suimti kaltinamieji, nors ir skirtingą laikotarpį, bet kai kurie jų daugiau nei 3 ar 4 metus buvo kalinami tardymo izoliatoriuose (kalėjimuose).

Atsižvelgdamas į tai, kad šioje byloje ikiteisminis tyrimas ir teisminis nagrinėjimas tęsėsi ilgą laiką, nors ir nustatyta kai kurių iš kaltinamųjų atsakomybę tik viena lengvinanti aplinkybė, o kai kuriems jų nustatytos atsakomybę sunkinančios aplinkybės, teismas konstatavo, jog visiems kaltinamiesiems, kurie šiuo nuosprendžiu pripažintini kaltais, bausmės turėjo būti švelninamos.

Teismas iš dalies tenkino nukentėjusiojo A. P. pareikštą civilinį ieškinį dėl turtinės žalos ir neturtinės žalos atlyginimo ir priteisė jam iš nuteistųjų A. G., E. M. ir E. M. 5 300 Eur turtinei žalai atlyginti bei 3 000 Eur neturtinei žalai atlyginti, o nukentėjusiojo A. N., pareikštą 21 500 Eur civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti, atmetė.