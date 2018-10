Už tai, kad taksi automobilyje masturbavosi ir savo veiksmais aplinkiniams demonstravo nepagarbą, vienoje garsioje bendrovėje nekilnojamojo turto brokeriu dirbantis kaunietis Darius T. buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn – teismas beveik dvi paras už grotų praleidusiam vyrui nurodė sumokėti 36 MGL (1,8 tūkst. eurų) baudą.

„Man labai gėda dėl tokio savo poelgio, dėl to gailiuosi“, – šiandien teisinasi Darius T., kuriam dėl savo elgesio teko aiškintis teisėsaugai – nekilnojamojo turto brokeris „žaisti“ liovėsi tik tuomet, kai atvyko policijos pareigūnai.

Viešoje vietoje masturbavęsis vyras teigė, kad dėl girtumo nelabai ką prisimena iš nakties, kai buvo sulaikytas: „Atsimenu tik tiek, kad buvau nusimovęs kelnes ir policijos pareigūnai dėl to mane išlaipino iš automobilio, sulaikė ir pristatė į komisariatą.“ Tiesa, policininkai nurodė, kad taksi keleivis nebuvo toks girtas, kaip bando pavaizduoti – jam tebuvo nustatytas 0,97 prom. girtumas.

Darius T. prisipažino, kad dėl savo poelgio jau atsiprašė taksi vairuotojos ir už nemalonumų pridariusią kelionę susimokėjo beveik 18 eurų.

Tuo metu nukentėjusiąja pripažinta taksi vairuotoja Vitalija pareigūnams pasakojo, kad tą naktį važinėdama po Kauną pastebėjo iškvietimą – klientas pageidavo moters vairuojamo automobilio.

„Įmonėje, kurioje dirbu, keleiviai gali parinkti „Lady kategoriją“ ir išsikviesti vairuotoją moterį, – pasakojo Vitalija. – Nieko blogo neįtardama priėmiau užsakymą ir atvykau į nurodytą vietą. Manęs jau laukė maždaug 30 metų amžiaus vyras, kuris buvo be batų. Jis atsisėdo į automobilio priekyje šalia manęs esančią keleivio sėdynę. Ir iš karto žemyn nusileido savo kelnes kartu su trumpikėmis žemiau kelių ir prašė važiuoti ten, kur yra daug žmonių, o po to – prie naktinio klubo „Žemyn upe“. Keleivis ranka lietė savo lytinį organą, todėl paprašiau jo apsirengti ir nustoti daryti tai, ką daro. Bet keleivis, suprasdamas, kad aš matau jo atliekamus veiksmus, to daryti nesiliovė ir pasakė: „Juk tai smagu, man patinka, kai kažkas mato“.

Važiuojant paskirties taško link, keleivis nesiliovė savęs tenkinti, kaire ranka palietė mano dešinę koją, bandė apkabinti per pečius ir pabučiuoti į lūpas. Bandžiau atsitraukti ir toliau pakeltu tonu reikalavau, kad šis nustotų, bet jis kaire ranka griebė mano dešinę ranką ir jėga tempė prie savo lytinio organo, liepdamas jį patenkinti. Atitraukiau savo ranką.

Sustoti negalėjau, kadangi aplinkui nebuvo pašalinių žmonių, kurių galėčiau paprašyti pagalbos, todėl važiavau į vyriškio nurodytą vietą. Kai atvykome į prie naktinio klubo esančią automobilių stovėjimo aikštelę, sustojau gerai matomoje vietoje, čia buvo daug pašalinių asmenų. Keleivio paprašiau susimokėti už vežimo paslaugą apie 9 eurus ir išlipti iš automobilio, tačiau šis atsisakė – aiškino, kad niekur nelips ir sėdės automobilyje iki ryto.“

Vairuotoja sakė, kad tada išjungė variklį ir išlipo iš automobilio, tačiau taksometras toliau skaičiavo prastovą, už kurią klientas turėjo susimokėti.

„Būdama lauke savo telefonu padariau keleivio nuotrauką, o paskui pastebėjau, kad jis per man priklausančią planšetę įsijungė pornografinį filmą ir toliau masturbavosi, – apie susidūrimą su iškrypėliu pasakojo moteris. – Po kurio laiko prie mano automobilio priėjo dvi moterys, supratusios, kad aš teikiu vežėjo paslaugas ir, kad į automobilį gali įlipti be kvietimo ar leidimo. Viena iš jų atidarė priekines dešinės pusės dureles, kurioje sėdėjo ankščiau minėtas vyriškis, kuris vis dar masturbavosi ir abi moterys pamatė vyro atliekamus veiksmus. Supratusios, ką vyriškis daro, moterys staigiai užtrenkė automobilio dureles. Abi moterys buvo išsigandusios, pasipiktinusios šiuo įvykiu ir iš karto pasišalino.

O netrukus į aikštelę atvažiavo mano kolega Vilius – jam papasakojau, kad mano automobilyje yra pusnuogis keleivis, kuris atsisako susimokėti ir šiuo metu masturbuojasi. Kolega priėjo prie automobilio ir atidaręs duris pareikalavo išlipti bei susimokėti už kelionę, tačiau vyras kategoriškai atsisakė, teigė, kad neturi pinigų. Vilius visaip bandė jį įkalbinėti, bet šis vis tiek neišlipo. Kadangi kolegos automobilyje laukė klientai, jis juos išvežė, bet pažadėjo greitai sugrįžti. Toliau laukiau, kol keleivis išlips – tada prie manęs priėjo vienas vyras, kuriam taip pat papasakojau, kas nutiko – jis taip pat bandė vyrą įkalbėti, bet šis nesileido į kalbas. Ir tada netrukus prie klubo atvažiavo policijos pareigūnai – nuėjusi paprašiau jų pagalbos. Tik tada, kai automobilio duris atidarė policininkai ir liepė liautis, šis užsimovė kelnes ir išlipo.“

Taksi automobilio vairuotoja pareigūnams teigė, kad šio įvykio metu klientas jai fizinio skausmo nesukėlė, tačiau atlikdamas „tokius veiksmus“ viešoje vietoje sukėlė didelį pasipiktinimą, nepasitenkinimą, jį matė ir juo pasipiktino kiti pašaliniai asmenys. Moteris policijos paprašė pradėti ikiteisminį tyrimą ir keleivį nubausti.

Policijos pareigūnai taip ir padarė – surinktą medžiagą perdavė prokurorams, o šie – teismui.

„Visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų visuma sudaro vientisą ir logišką įrodymų grandinę, kuri būtų pagrindas kaltinamąjį Darių T. pripažinti kaltu, – nurodė teismas. – Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslą, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, kitas reikšmingas bylai aplinkybes. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis pripažino padaręs nusikalstamą veiką, gailisi, o atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio“

Teismas nutarė, kad bausmės tikslai bus pasiekti Dariui T. skiriant piniginę baudą.