Kaip pranešė Kauno apygardos prokuratūra, Panemunėje įsikūrusio darželio auklėtoja įtariama smurtavusi prieš vaikus, sukeldama jiems fizinį skausmą. Šį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorė Lina Zakarauskaitė. Kadangi auklėtoja per apklausą kaltės nepripažino, bus sprendžiama dėl papildomų tyrimo veiksmų atlikimo būtinumo, todėl ikiteisminis tyrimas šiuo metu yra tęsiamas. Šis ikiteisminis tyrimas pradėtas praėjusių metų lapkričio mėnesio viduryje, pareigūnams gavus pranešimą apie galimą fizinį smurtą prieš vaikus. Tuomet pranešta, kad auklėtoja trankė vaikams per rankas, ėmė už kaklo bei kitais veiksmais sukėlė mažamečiams fizinį skausmą, naudojo psichologinę prievartą. Dėl to į savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių kreipėsi vaikų tėvai, o savivaldybė informaciją perdavė teisėsaugai, kuri taip pat sulaukė tėvų kreipimosi.











