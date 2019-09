51 metų A. Helmas su D. Nakaitę draugavo apie 8 metus. Paskutiniais metais jų santykiai pašlijo, moteris norėjo išsiskirti, o A. Helmas norėjo susitaikyti, tačiau jų pokalbiai vis peraugdavo į konfliktus. Vyras pradėjo vis dažniau vartoti alkoholį. Paskutinysis poros konfliktas peraugo į tragiškai pasibaigusius veiksmus, kurių metu A. Helmas Kaune esančiame žirgyne griebęs arklio pavadį pasmaugė savo sugyventinę.

Jau pirmojo posėdžio metu teismo salėje skambėjo keiksmai ir liejosi artimųjų ašaros. Dar prieš teismo posėdžio pradžią A. Helmas slėpė veidą nuo fotografų ir artimųjų. Tuo metu artimieji vadino įtariamąjį monstru ir išgama.

Vyko pasiimti šuns

Žmogžudystė įvyko šių metų liepos 4 dieną. Tos dienos vakare D. Nakaitė nuvyko pas įtariamąjį į žirgyną, nes norėjo pasiimti šunį, kuris savaitę buvo pas A. Helmą. Įtariamasis teismo metu pasakojo, kad iš pradžių jie kalbėjosi ramiai, apėjo žirgyną ir nuėjo į pavėsinę. Ten pokalbis pamažu perėjo į konfliktą.

D. Nakaitė esą jau turėjo kitą vyrą, ketino su juo gyventi, prašė, kad A. Helmas susirinktų savo daiktus iš jų bendrų namų, nes naujasis vyras negali atsikraustyti.

„Ji pradėjo mane įžeidinėti, tyčiotis iš mano vaikų, sakė, kad mano dukra vagilė, o sūnus narkomanas. Mes kartu statėmės tuos namus, aš visą savo laiką ir pinigus ten dėjau, o ji nieko nedarė, tik feisbuke sėdėjo. Prieš kurį laiką netgi bandžiau žudytis, o ji iš to tyčiojosi. Aš siekiau susitaikyti įvairiais būdais, skambindavau jai, rašiau laiškus, kūriau eilėraščius“, - posėdžio metu kalbėjo A. Helmas.

Nužudęs sugyventinę nuėjo išgerti

Vyras tvirtino, kad konflikto metu girtas nebuvo, dieną buvo kažkiek išgėręs, tačiau, kadangi buvo darbe, girtas būti negalėjo. Posėdžio metu A. Helmas teigė, kad po to, kai Dovilė pradėjo iš jo tyčiotis, jis griebė pavėsinėje buvusį arklio pavadį, apvyniojo jį aukai ant kaklo ir pasmaugė.

Kai Dovilė suglebo A. Helmo rankose, vyras suprato, ką padarė ir pasiguldęs ant suoliuko, pradėjo moterį gaivinti, tačiau pastangos buvo bevaisės. Palikęs D. Nakaitę pavėsinėje, A. Helmas nuėjo žirgyną, atsidarė degtinės butelį, pasidarė ir išgėrė du kokteilius su obuolių sultimis.

Vėliau vyras susirado karutį, pakrovė į jį kūną ir nuvežė į šalia esantį miškelį, kur kūną išmetė į bunkerį. Kuomet lavonas buvo rastas, ant jo rasta daugybė išorinių žaizdų, įtariamasis teisme sakė, kad auką tik smaugė, o sužalojimai galėjo atsirasti bandant kūną paslėpti. Gindamasi moteris sudraskė vyrui nosį.

Kūna paslėpė, kad nepamatytų vaikai

„Negalėjau jos ten palikti, nes vasarą arklidėse vyksta vaikų stovykla, ryte turėjo ateiti vaikai, nenorėjau, kad jie pamatytų kūną“, - teismo metu kalbėjo A. Helmas.

Dovilės asmeninius daiktus paslėpė tame pačiame bunkeryje. Pavėsinėje radęs aukos mobilųjį telefoną, A. Helmas jį išjungė ir nuėjo toliau gerti. Ryte atsikėlęs įtariamasis pašėrė arklius, pasiėmė dar degtinės ir nuvyko pas kolegą į namus.

„Jam buvo liūdna ir man buvo liūdna, dėl to gėrėme. Apie tai, ką padariau jam nieko nesakiau. Jis suprato, kad kažką prisidirbau, kuomet atvyko policijos pareigūnai“, - ikiteisminio tyrimo metu duotus A. Helmo parodymus paviešino teisėjas.

Smurtavo ir anksčiau

Pats kaltinamasis posėdžio metu vis tvirtino, kad pati auka išprovokavo tokį jo poelgį. A. Helmas teigė, kad moteris jam buvo neištikima ir dar skolinga 5 tūkst. eurų už būsto įrengimą. Įtariamasis gailisi dėl savo veiksmų, nes moterį mylėjo.

Byloje nukentėjusiais pripažinti D. Nakaitės tėvai ir sesuo pateikė civilinį ieškinį, artimieji teismo iš įtariamojo prašo priteisti po 50 tūkst. eurų.

Teismas pirmojo posėdžio metu spėjo apklausti visus artimuosius. Dovilės giminaičiai pasakojo, kad A. Helmas ne kartą smurtavo prieš savo sugyventinę, yra smaugęs, už tai buvo suimtas, be to, dažnai piktnaudžiavo alkoholiu. Dėl to D. Nakaitė ir norėjo vyrą palikti.