Nelaimė įvyko ketvirtadienį po vidurdienio Gervių gatvėje, Lampėdžio ežero batutų parke. Nukentėjusysis buvo už 10 metrų nuo kranto. Panaudojus stabilizavimo priemones, vaikas buvo įkeltas į valtį ir parplukdytas į krantą bei įkeltas į greitosios automobilį, pranešė Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Tai antra nelaimė vandens batutų parke šią savaitę. Antradienį šiame batutų parke susižalojo 18-metė mergina.











