42-ejų Mindaugas Mažeika yra teisiamas už Agurkinių gaujos nario Igorio Laškevičiaus nužudymą, taip pat kaltinamas kitais nusikaltimais. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pirmadienį pranešė, kad vyras pastebėtas ir sulaikytas pirmadienį apie 22.30 val. Šilainiuose, Baltų prorpekte, viešoje vietoje. „Šis asmuo slapstėsi nuo Kauno apygardos teismo, jis vyrui paskyrė kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės pareigūnams sulaikant šį vyrą, jis nesipriešino“, – nurodė policija. Suėmimas šiam vyrui skirtas praėjusią savaitę, anksčiau jam taikytas užstatas. Prašymą sugriežtinti kardomąją priemonę Kauno apygardos prokuroras grindė tuo, kad anksčiau ne kartą teistas kaltinamasis būdamas laisvėje gali daryti naujus nusikaltimus. M. Mažeika teisiamas už I. Laškevičiaus nužudymą (nusikaltimas galėjo būti įvykdytas 2016 metų kovą), taip pat kaltinamas turto sunaikinimu ir papirkimu. Be to, M. Mažeikos vairuojamą automobilį liepos 3 dieną sustabdžius patikrinti, automobilyje rastas folijos gabalėlis su galbūt narkotinėmis medžiagomis. Vyrui tuomet nustatytas lengvas girtumo laipsnis, o prie vairo jis sėdo neturėdamas tam teisės.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.