Kaune nustatytas rekordinis neblaivių vairuotojų skaičius

Vien savaitgalį policijos pareigūnai Kauno mieste ir rajone patikrino apie 4 tūkst. transporto priemonių ir išaiškino 22 neblaivius vairuotojus.

Be to Kauno Kelių policijos pareigūnai per savaitę mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 1339 greičio viršijimo atvejus.

Vienas iš praėjusios savaitės lakstūnų užfiksuotas ketvirtadienį. Spalio 6 d. Jonavos r., kelyje Jonava-Kėdainiai-Šeduva, automobilis „Audi A8“, vairuojamas vyro (g. 1979 m.), kur leistinas važiavimo greitis – 90 km/val., važiavo 172 km/val. greičiu. Automobilio vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Kitas lakstūnas užfiksuotas tą pačią dieną apie 22.50 val. Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., kur leistinas važiavimo greitis – 50 km/val., automobilis „BMW“ važiavo 146 km/val. greičiu. Ir šiam automobilio savininkui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.