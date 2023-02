Kaune – neeilinis įvykis: su paaugle užkluptas liūdnai pagarsėjęs iškrypėlis buvo užpultas

„Šitas pilietis šiandien buvo pagautas pasisodinęs svetimą 12 metų mergaitę jau į savo mašina… Užgaudė tėvas ir sudaužė“, – tokio turinio žinutė plinta feisbuke kartu su vaizdo įrašu, kur degalinėje matomas vyras kruvina nosimi.

Policijos atstovė Reda Zarauskienė Delfi informavo, kad panašaus incidento išties būta, tačiau aplinkybės šiek tiek kitokios.

Iš tiesų, žinomą iškrypėlį su 16-mete mergina pastebėjo, tikėtina, eilinis praeivis, kuris iškart įvykdė linčo teismą.

„Pirmadienį 18.30 val. Kaune, Pramonės pr., pastebėtas automobilis „Ford“, kurio vairuotojas (g. 1975 m.) atvyko į degalinę kartu su nepilnamete (g. 2007 m.). Jį atpažinęs vyras (g. 1981 m.) jam trenkė, jį sulaikė ir iškvietė policijos pareigūnus“, – tokias aplinkybes nurodė R. Zarauskienė.

Užpultas vyras su policijos palyda buvo pristatytas į gydymo įstaigą.

Kol kas ikiteisminiai tyrimai nepradėti, tačiau teisėsauga surinko medžiagą dėl dviejų nusikaltimų.

Pirmiausia, jie aiškinsis, ar laiką su paaugle leidęs iškrypėlis neįvykdė BK 153 str. nurodytas veikos: jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimas.

Tačiau linčo teismai taip pat prasilenkia su įstatymų, todėl medžiaga surinkta ir iškrypėlį užpuolusio vyro atžvilgiu, gali būti, kad jis padarė viešosios tvarkos pažeidimą, numatytą BK 284 str.

Skelbiama aplinkybė, kad tėvas gynė savo dukrą, tikėtina, nėra tiesa, policija nurodė, kad nepilnametės ir minimų vyrų pavardės nesutampa.

Įvykio liudininką cituojantis tv3.lt rašo, esą A. Ulvidą atpažino vyras, kurio dukra yra nukentėjusi nuo iškrypėlio. Jis esą ėmė ginti paauglę, o netrukus vietoje pasirodė ir merginos tėvai, kurie iškvietė policiją.

Liūdnai pagarsėjęs iškrypėlis

Minimas 47-erių metų vyras Algimantas Ulvidas išgarsėjo laimėjęs populiarų realybės šou „Iššūkis kaime“, o vėliau dėmesio centre atsidūrė, kai buvo apkaltintas daugybės nepilnamečių tvirkinimu.

Konkrečiai jis kaltintas tuo, kad rengdavo paaugliams ekskursijas, kurių metu jis šokdavo nepilnamečiams išsirengęs. Nukentėjusiomis galiausiai pripažinta kelios dešimtys merginų.

Be to, jis per feisbuką nepilnametėms siuntinėjo savo nuogo nuotraukas.

Be to, jo kompiuteriuose rasta ir daugybė pornografijos, kur vaizduojami jaunesni nei 16 m. vaikai.

2018 m. teismas už jaunesnio nei 16 metų asmens tvirkinimą teismas jam skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, nors prokurorė prašė skirti 4 su puse metų realų laisvės atėmimą.

Dabar teisme vis dar nagrinėjama kita byla dėl tvirkinimo.