16.57 val. buvo gautas pranešimas, kad J. Jablonskio gatvėje 23 dega transporto priemonė. Atvykus gelbėtojams, degė automobilio „Audi 80“ variklio skyrius, mašinos salone buvo daug dūmų. Viduje užsirakinęs duris buvo automobilio savininkas. Buvo išdaužtas automobilio stiklas ir užgesintas variklis, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Dūmais apsinuodijęs žmogus perduotas medikams, nuvežtas į gydymo įstaigą.

Jei turite daugiau informacijos nuotraukų arba filmuotos medžiagos šia tema, pasidalinkite ja su DELFI skaitytojais.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.