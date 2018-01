Beveik nusileidęs nuo Savanorių kalno automobilis tėškėsi į stulpą – vairuotoją ir keleivius iš metalo gniaužtų teko vaduoti ugniagesiams gelbėtojams, o medikai keturis žmones jiems suteikę pirmąją pagalbą pristatė į ligoninę. Automobilyje buvo dvi devyniolikmetės merginos ir bendraamžis vaikinas, o taip pat dar vienas 24 ir du 25 metų jaunuoliai. Pareigūnų teigimu, iš viso sužaloti šeši asmenys. Visi jie važiavo tuo pačiu „Honda Accord“. Daugumai nukentėjusiųjų per avariją buvo sužalotos galvos, veidai, patyrė kitokių traumų. Neaišku, kiek prie šių jaunų žmonių savijautos prisidėjo traumos, ir kiek tai buvo alkoholio poveikis. Tai nuodugniai išsiaiškins išsamius tyrimus atlikę medikai. Susiję straipsniai: Sutikti Naujųjų į Palangą skubėję žmonės pateko į avariją Su švyturėliais skubėję pareigūnai Vilniuje pateko į avariją Policijos budėtojo žiniomis, automobilį vairavo kažkuris iš vaikinų. Turima informacijos, kad avarija įvyko dėl to, kad vairuotojas trumpam prisnūdo ir nesuvaldė automobilio. Kelių policijos valdybos budintis pareigūnas teigė, kad vairavęs prisipažino vaikinas, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, buvo neblaivus. Jam alkotesteriu nustatytas 0,77 promilės girtumas, bet dar bus tikrinamas jo kraujas. Ačiū DELFI skaitytojui už atsiųstą video.













131 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.