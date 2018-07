Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2009 metų birželio pabaigos iki 2015 metų lapkričio S. J., būdamas atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą, neatliko savo pareigų. Įtariama, kad direktorius neorganizavo darbuotojų mokymų ir atestavimo, nevertino profesinės rizikos ir nesudarė darbuotojams saugios bei sveikatai palankios darbo aplinkos. Nustatyta, kad dėl netinkamų darbo sąlygų sunkiai susirgo du įmonės darbuotojai. Vienas jų, ligai progresavus, mirė. Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos tyrėjai. Baudžiamojo kodekso 176 straipsnis numato, kad darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo. Baudžiamąją bylą nagrinės Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.